Kultur in Neuhausen: Silvestermusik in der Kirche – Orgelkonzert mit Blechbläsern

1 Kirchenmusikdirektor Markus Grohmann vor der Walcker-Orgel in Neuhausen. Foto: Ines Rudel

Mit Orgelmusik und Blechbläsern lässt die katholische Kirche in Neuhausen das Jahr am Mittwoch, 31. Dezember, ab 16 Uhr in St. Petrus und Paulus ausklingen.











Link kopiert

Ein festliches Silvesterkonzert findet am Mittwoch, 31. Dezember, um 16 Uhr in der Kirche St. Petrus und Paulus in Neuhausen statt. Das Ludwigsburger Blechbläserquintett unter der Leitung von Hubertus von Stackelberg musiziert gemeinsam mit dem Ludwigsburger Bezirkskantor Martin Kaleschke.

Die beiden Professoren sind musikalisch bestens aufeinander eingespielt. Im „Filderdom“ erklingen Werke für Blechbläser und Orgel verschiedener Stilepochen. Das Konzert ist Teil der Reihe, die der Kirchenmusikdirektor Markus Grohmann nach der Sanierung der historischen Walcker-Orgel aus dem Jahr 1854 ins Leben gerufen hat.

Markus Grohmann spielt auf der Walcker-Orgel. Foto: Ines Rudel

Der bestens vernetzte Kirchenmusiker nutzt seine internationalen Kontakte, um bekannte Kirchenmusiker nach Neuhausen zu holen. Die Restaurierung des wertvollen Instruments hat die katholische Kirchengemeinde mit Hilfe von vielen Spendern möglich gemacht. Ein Orgelförderkreis unterstützt die Konzerte sowie die Pflege und den Erhalt der historischen Orgeln von Eberhard Friedrich Walcker und Hieronymus Spiegel. Das Silvesterkonzert hat nach den Worten von Markus Grohmann in Neuhausen Tradition.

Beide Orgeln in der Pfarrkirche sind historisch sehr bemerkenswert: Die Hauptorgel Opus 126 wurde 1854 von dem Ludwigsburger Orgelbauer Walcker erbaut. Sie besitzt zwei Manuale und 32 Register. Das Orgelpositiv mit einem Manual und sechs Registern erbaute Hieronymus Spiegel aus Rottenburg am Neckar im Jahr 1762.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf (Regulärpreis 18 Euro, ermäßigt 16 Euro) in Neuhausen bei der Volksbank Filder, Schlossplatz 13, sowie bei Weine Wagner, Marktstraße 5. Die Abendkasse im Hauptportal öffnet um 15.15 Uhr. Es gibt einen barrierefreien Eingang. Weitere Informationen: www.katholisch-neuhausen.de