Kultur in Lichtenwald: Ein Ehepaar kümmert sich um die Kunst
1
Die Kulturbeauftragten Gerti und Walter Grupp präsentieren das Plakat der September-Veranstaltung von ART Lichtenwald. Foto: Kellmayer

Gerti und Walter Grupp sind seit 2019 Kulturbeauftragte von Lichtenwald. Mit großem Engagement koordinieren sie die künstlerischen Aktivitäten in der Gemeinde.

Obwohl Lichtenwald mit seinen 2 500 Einwohnern recht überschaubar ist, hat die Gemeinde Besonderes zu bieten: In dem aus den Ortsteilen Hegenlohe und Thomashardt bestehenden Schurwalddorf leben und wirken zahlreiche Musiker, Schauspieler und bildende Künstler, die dem Ort ein eigenes Gepräge geben. Die vielfältigen künstlerischen Aktivitäten koordinieren Gerti und Walter Grupp, die vom Gemeinderat Lichtenwald 2019 zu Kulturbeauftragten bestellt wurden. Im Gespräch berichten sie über ihre Aktivitäten, das aktuelle Kulturprogramm und die Zukunftsaussichten.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.