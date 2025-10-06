1 Das Team der Bücherei Köngen: Lena Rüb, Carmen Dreizler, Azubi Noah Hahn, Daniela Bielicke-Oberer und Leiterin Tanja Ley Foto: Kerstin Dannath

Die 25. Auflage des Köngener Leseherbsts lockt wieder mit attraktiven Veranstaltungen kleine und große Leserinnen und Leser.











Wenn im Herbst die Blätter fallen, startet die Bücherei Köngen wieder durch: Zwei hochkarätige Veranstaltungen locken zum Leseherbst, und auch auf den Nachwuchs wartet bis kurz vor Weihnachten wieder ein proppenvolles Programm.

Der Leseherbst startet mit feinsinnigen Literaturtipps der ehemaligen SWR-Redakteurin Christel Freitag, die zusammen mit dem Rezitator und Moderator Rudolf Guckelsberger am 17. Oktober in der Zehntscheuer ihre persönlichen Lieblingstitel der vergangenen Monate vorstellt. „Rund 20 neue Bücher werden thematisiert“, erklärt Büchereileiterin Tanja Ley.

Die Veranstaltung hat sich im Laufe der Jahre eine treue Fangemeinde erworben: „Rechtzeitig vor Weihnachten kann man sich so auch gute Geschenkanregungen holen“, sagt Ley. Einlass ist um 18.30 Uhr, die Karten kosten 8 Euro.

Geschichten, die das Leben schreibt

Weiter geht es am 6. November mit der Ärztin und Autorin Lisa Federle und Kabarettist Bernd Kohlhepp. Mittlerweile hat die Tübingerin drei Bücher geschrieben, in denen sie unter anderem tiefe Einblicke in ihre Erlebnisse als Haus- und Notärztin gibt. Mit Kabarettist Kohlhepp werden ihre aus dem Leben (auf)gelesenen Geschichten lebendig. Mit seiner unverwechselbaren Art gestaltet er die Lesung abwechslungsreich, startet manche Plauderei, ermuntert aber auch zum Nachdenken. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten kosten 18 Euro und sind im Vorverkauf in der Bücherei und im Köngener Rathaus erhältlich.

Und auch für den Leseratten-Nachwuchs ist noch bis Dezember einiges geboten: Highlights sind das Figurentheater „Michel in der Suppenschüssel“ am 10. Oktober um 15 Uhr (5 Euro), die Lesung „Die Körperpolizei“ mit der Ärztin und Kinderbuchautorin Sibylle Mottl-Link am 7. November (5 Euro) sowie – in Zusammenarbeit mit der FBA Köngen – ein Bastel-Vorlese-Adventsnachmittag am 20. November (5 Euro). Zudem gibt es zahlreiche kostenlose Vorlese-Aktionen, und auch der Großeltern-Enkel-Nachmittag mit Spielen, Informationen und Spaß findet nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr diesmal am 17. Oktober wieder statt.

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen gibt es in der Bücherei Köngen.