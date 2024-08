Kultur in Esslingen: Vom ewig jungen Reiz des „runden Leders“

1 Gerhard Polacek machte den Torraum eines Fußballplatzes zur literarischen Bühne. Foto: Roberto Bulgrin

Fußball und Literatur haben weitaus mehr miteinander zu tun, als manche glauben. Ob Joachim Ringelnatz, Peter Handke, Thomas Brussig oder F. C. Delius – sie alle sind in ihrer literarischen Arbeit früher oder später der Faszination des runden Leders erlegen. Und auch der Esslinger Schauspieler Gerhard Polacek kann auf eine – wenn auch überschaubare – Fußballer-Karriere zurückblicken. Damals, in der Jugend des österreichischen ASK Eichkogel.