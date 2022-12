1 Wer das Stadtmuseum im Gelben Haus noch zum alten Eintrittspreis besuchen will, muss sich sputen. Foto: Roberto Bulgrin

Vom 11. Januar an wird ein Besuch im Esslinger Stadtmuseum im Gelben Haus, im Museums St. Dionys sowie im J.-F.-Schreiber-Museum teurer. Teils verdoppeln sich die Ticketpreise. Kinder und Jugendliche haben dafür freien Eintritt bis 18 Jahre.















Ein Besuch der Städtischen Museen Esslingen wird vom 11. Januar an teils erheblich teurer. Ab dann gilt nämlich die neue Preisstruktur. Durch die erste Anpassung seit Gründung der Museen in den Jahren 1998 und 1999 werden die Eintrittspreise vereinfacht und vereinheitlicht, heißt es in einer Mitteilung. Künftig müssen Besucher im Stadtmuseum im Gelben Haus, im Museum St. Dionys, im J.-F.-Schreiber-Museum im Salemer Pfleghof sowie im Museum im Schwörhaus regulär vier Euro Eintritt bezahlen, das ermäßigte Ticket kostet zwei Euro.

Museen wollen für junges Publikum attraktiver werden

Damit verdoppeln sich teils die Eintrittspreise. Denn bislang kostete die Eintrittskarte im Stadtmuseum und im Museums St. Dionys regulär zwei Euro, ermäßigt ein Euro. Für Kinder unter sechs Jahren war der Besuch kostenlos. Im J.-F.-Schreibermuseum musste man 2,60 Euro bezahlen.

Aber es gibt auch Entlastungen. Besonders lohnt sich der Besuch vom 11. Januar an der Mitteilung zufolge für Kinder und Jugendliche. Sie haben demnach künftig bis zu ihrem 18. Geburtstag freien Eintritt. „Damit werden die Städtischen Museen Esslingen insbesondere für unser junges Publikum noch attraktiver“, sagt der Museumsleiter Hansjörg Albrecht. Für Kinder kostenlos ist auch der Besuch der Mitmachausstellung im Museum im Schwörhaus sowie im J.-F.-Schreiber-Museum im Salemer Pfleghof.

Zwischen den Jahren geöffnet

Für spontane Museumsbesuche über den Jahreswechsel gelten noch die bisherigen Eintrittspreise. Das Stadtmuseum im Gelben Haus und das J.-F.-Schreiber-Museum sind am Neujahrstag und an den Werktagen jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet, am Dreikönigstag von 11 bis 18 Uhr. Geschlossen bleiben die Einrichtungen hingegen am 31. Dezember (Silvester).

Weitere Informationen sind auf der Internetseite der Städtischen Museen Esslingen zu finden unter: www.museen.esslingen.de