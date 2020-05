Kultur in Esslingen

1 Michael Stülpnagel möchte der Krise mit Zuversicht begegnen. Foto: gw

Der Kulturbetrieb – lahmgelegt. Das Publikum – Opfer der Kontaktsperre. Einnahmen – keine. Die Coronakrise trifft auch Kunstschaffende mit voller Wucht. Michael Stülpnagel erklärt im Interview seine Zukunftsansichten und -aussichten. Und er verweist auf Lebenskünstler Alexis Sorbas.

Esslingen - Corona hat die Kultur besonders hart getroffen: Theater mussten schließen, Künstler dürfen nicht mit anderen proben. Einer von denen, die die Einschränkungen mehrfach zu spüren bekommen, ist der Esslinger Michael Stülpnagel. Seine Arbeit als Sprech- und Dialogcoach an den beiden großen Stuttgarter Musical-Theatern liegt auf Eis, seine Inszenierungen kann er derzeit nicht aufführen, und die Scala am Charlottenplatz, die er mit einem profilierten Programm belebt hat, muss bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Was das für ihn bedeutet, erklärt Stülpnagel im Gespräch mit unserer Zeitung.