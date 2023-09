1 Die Esslinger Galgenstricke Erich Koslowski (rechts) und Herbert Häfele blicken in der kommenden Spielzeit in einem neuen Programm auf 35 gemeinsame Jahre auf der Kabarettbühne zurück. Foto: /Gaby Weiß

Zu zweit das „Allerletzte": Erich Koslowski und Herbert Häfele stehen nach einer längeren Pause wieder gemeinsam auf der Bühne.











Die Sommerpause geht zu Ende, und nach zahlreichen Veranstaltungen unter freiem Himmel zieht es die Kultur wieder zurück in die Säle. Die Esslinger Galgenstricke starten am Wochenende in ihre neue Saison, und neben interessanten Gastspielen und einem kabarettistischen Dauerbrenner darf sich das Publikum auch auf eine Premiere mit alten Bekannten freuen: Nach längerer Pause stehen die Galgenstricke Erich Koslowski und Herbert Häfele wieder gemeinsam auf der Bühne. Für ihr neues Programm „Zu zweit das Allerletzte“ haben die beiden ihre Programme der letzten 35 Jahre gesichtet und sich einen neuen Reim darauf gemacht: „Vor Glück im Zorn am Strick – im Blick nach vorn zurück“.