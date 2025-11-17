Kultur in Esslingen: Feststimmung in der Stadt – Weihnachtssingen auf dem Kessler-Platz

1 Vereine und Gruppen beleben den Kessler-Platz mit dem Weihnachtssingen. Foto: Kulturamt Esslingen

Esslinger Gruppen und Vereine laden ab dem 29. November auf dem Kessler-Platz zum Weihnachtssingen ein.











Die Esslinger Gruppen und Vereine laden auch dieses Jahr wieder zum Weihnachtssingen ein. So wollen sie in der Innenstadt für festliche Stimmung sorgen. Auf dem Georg-Christian-von Kessler-Platz hat das Kulturamt der Stadt eine Bühne organisiert. Beim „Weihnachtlichen Singen & Musizieren“ treten vom 29. November bis 22. Dezember fast täglich ab 18 Uhr Vereine und Gruppen auf.

Ihr Programm legen die Akteurinnen und Akteure selbst fest: Es reicht von klassischen Chor- und Instrumentalstücken über Gospel- und Popsongs bis hin zu traditionellen Weihnachtsliedern.

Wie im Vorjahr steht die Bühne auf dem Georg-Christian-von-Kessler-Platz am Chor der Stadtkirche St. Dionys. Das Angebot verbindet den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz und die Weihnachtsinsel am Postmichelbrunnen. „Zum neuen Standort gab es im vergangenen Jahr viel positives Feedback“, bestätigt Kulturamtsleiterin Alexa Heyder die Rückmeldungen der Vereine. „Er bietet einen schönen Rahmen, ausreichend Platz für das Publikum und schafft eine bewusstere Aufmerksamkeit für das Bühnengeschehen“.

„Musik unterm Weihnachtsbaum“ an den Feiertagen

An Weihnachten findet traditionell die „Musik unter dem Weihnachtsbaum“ statt, bei der das Publikum zum Mitsingen eingeladen ist. Am Heiligen Abend, 24. Dezember, am 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, sowie an Silvester, 31. Dezember, spielt Leonhard Hell das Glockenspiel im Turm des Alten Rathauses gemeinsam mit Chören und Vereinen, die unter dem Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz musizieren.

Welche Gruppe an welchem Tag auftritt, steht im Internet unter www.esslingen.de. Ein Programmflyer ist vor Ort zu haben.