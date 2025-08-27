Kultur in Esslingen: Aktionstag von Künstlern in Esslingen im September

1 Mit ungewöhnlichen Formaten wie einem Konzert im Linienbus hat der Aktionstag Kultur 2023 die Vielfalt und den Einfallsreichtum der Esslinger Szene dokumentiert. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen lebt von einem vielfältigen Kulturangebot. Um zu zeigen, was die Szene zu bieten hat, lädt das Netzwerk Kultur am 13. September zum Aktionstag ein.











Esslingen bietet ein reiches kulturelles Angebot – zahlreiche Künstler und Kultureinrichtungen prägen das Bild einer lebendigen Szene. Da ist es nicht immer einfach, den Überblick zu behalten – manches blüht auch im Verborgenen. Das Netzwerk Kultur, ein Zusammenschluss von Esslinger Kulturinstitutionen und -akteuren, möchte zeigen, aus welch reichhaltigem Angebot sich das Publikum bedienen kann. Gelegenheit dazu bietet ein Aktionstag am Samstag, 13. September.

Mitglieder des Netzwerks werden an diesem Tag zwischen 10 und 22 Uhr ihre Türen öffnen und an unterschiedlichsten Orten ein reichhaltiges Programm präsentieren. Alle Angebote und Aktionen an diesem Tag sind kostenlos.

Der Aktionstag beginnt um 10 Uhr mit Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien und wird gegen Abend in Veranstaltungen für Erwachsene übergehen. Nahezu alle künstlerischen Sparten werden vertreten sein – das Spektrum reicht von Musik und Tanz über Theater, Kabarett und Lesungen bis hin zu bildenden und medialen Künsten. Die einzelnen Beiträge sind bewusst kurz gehalten, damit die Gäste von Ort zu Ort flanieren und sich ein möglichst breites Bild verschaffen können.

Anspruch der Künstler: Kultur für alle Esslinger

Die Landesbühne gewährt einen Blick hinter die Kulissen. Foto: Roberto Bulgrin

Für das Netzwerk Kultur und seine Mitglieder bietet der Aktionstag nicht nur Gelegenheit, sich und seine vielfältige Arbeit zu präsentieren, sondern auch für den Erhalt und die Weiterentwicklung von kulturellen Angeboten und neuen Teilhabeformaten zu werben. „Dieser Entwicklungsschritt ist wichtiger denn je, denn diese Angebote tragen in wesentlichem Umfang dazu bei, sich aktiv mit unserer Lebensrealität auseinanderzusetzen“, sagt Netzwerk-Sprecherin Maren Weber.

Und ihr Co-Sprecher Philipp Falser ergänzt: „Ganz gleich ob als Zuschauer oder als Akteure in einem der Esslinger Kulturangebote – wir brauchen den Austausch und die Möglichkeit zur kulturellen Teilhabe aller Esslingerinnen und Esslinger.“

Viele von denen, die übers Jahr das kulturelle Leben der Stadt prägen, sind am Aktionstag dabei. Die Liste der Akteure reicht vom Stadtmuseum, der Villa Merkel, dem Komma, der Spinnerei des Vereins Kultur am Rande, der Kunstakademie oder den Galgenstricken über die VHS am Eck, das Lima, die WLB, das Kommunale Kino und das Kunstkreuz St. Paul bis hin zum Verein Pliensauvorstadt live, dem Landesfilmdienst, dem Kunstdruck Central Theater oder dem Buchladen Die Zeitgenossen.

Es gibt reizvolle Kooperationen unter anderem zwischen der Dieselstraße und der Süddeutschen Philharmonie Esslingen oder der Stadtbücherei, dem Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg und dem Verein aus:sicht. Und das Atelier von Angelika Paints am Ottilienplatz wird zur „kleinen Wunderbühne“, wo die Hausherrin und ihre Künstler-Kollegin Heidi Graf Kunst-Häppchen und kleine Theatermomente servieren.

Kultur-Bausteine der Esslinger Stadtgesellschaft

Podium-Musiker spielten 2023 in einer Unterführung. Foto: Roberto Bulgrin

Für die Mitglieder des Netzwerks ist klar: „Kunst und Kultur sind wesentliche Bausteine einer ausgewogenen Stadtgesellschaft und einer lebenswerten Stadt. Deshalb brauchen wir auch in Zukunft einen engen Austausch an der Schnittstelle von Kultur und Gesellschaft sowie das Interesse aller, die vielfältige Kulturlandschaft in Esslingen als wichtig und unverzichtbar zu erachten.“ Deshalb soll der Aktionstag auch Gelegenheit zum Dialog von Publikum und Akteuren bieten. Wer an diesem Tag möglichst viele Eindrücke und Anregungen mit nach Hause nehmen möchte, sollte sich ob der Fülle der Angebote am besten schon vorher seinen ganz persönlichen Fahrplan zurechtlegen.

Detaillierte Informationen zu allen Angeboten des Aktionstags am 13. September gibt es unter www.netzwerk-kultur-es.de im Internet.