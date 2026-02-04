Abendprogramm über den Tod: „Lachen ist manchmal die beste Art des Erinnerns“

1 Die Trauerrednerin Louisa Kilgus und der Comedian Andi Kraus sind nicht nur im Leben, sondern nun auch auf der Bühne ein Paar: In ihrem Projekt „Schluss mit Lustig“ sprechen und singen sie ebenso ernsthaft wie humorvoll über den Tod, das Abschiednehmen und das Trauern. Foto: Gaby Weiß

Die Trauerrednerin Louisa Kilgus und der Comedian Andi Kraus aus Esslingen haben ein musikalisches Bühnenprogramm über den Tod, das Abschiednehmen und das Trauern entwickelt.











Link kopiert

„In den sozialen Medien berichtet jeder über alles, bis ins kleinste Detail. Aber über das Sterben, den Tod, das Abschiednehmen und die Trauer wird so wenig gesprochen. Dabei ist das Leben doch für jedermann endlich.“ Die Esslinger Trauerrednerin Louisa Kilgus möchte den Tod enttabuisieren und das Thema mitten hinein ins Leben holen – und zwar mit Humor. Gemeinsam mit dem Comedian und Pianisten Andi Kraus hat sie ein Bühnenprogramm entwickelt. Unter dem beziehungsreichen Titel „Schluss mit Lustig“ versprechen die beiden einen musikalischen Abend „für alle, die vorhaben, irgendwann zu sterben“.