Kultur in Denkendorf: Lach- statt Zornesfalten und der doppelte Elvis

1 Grimmige Miene zum guten Spiel: Zum Saisonauftakt plädiert Kabarettist Bernd Stelter für heitere Gelassenheit. Foto: Veranstaltungsring Denkendorf

Mix aus Musik, Comedy und Theater: Der Veranstaltungsring startet mit Kabarettist Bernd Stelter in die neue Saison.











Der Veranstaltungsring Denkendorf hat auch für die kommende Saison wieder ein buntes Programm aus Kabarett, Comedy, Theater und Musik in der Denkendorfer Festhalle organisiert. Den Auftakt macht am Donnerstag, 9. Oktober, Bernd Stelter mit seinem neuen Programm „Reg‘ Dich nicht auf. Gibt nur Falten!“ Da man sich bekanntlich über alles Mögliche aufregen kann – vom Knöllchen an der Windschutzscheibe bis zum Wetter, von der langsamen Kassiererin an der Supermarktkasse bis zur Bundesregierung –, rät der Kabarettist zum Weglächeln, nach der Devise: Lach- statt Zornesfalten. Denn: „Lachen ist gesund. Die Lunge wird trainiert, das Gehirn kriegt eine Sauerstoffdusche“, sagt Stelter und verspricht: eine „Beautybehandlung ganz ohne Botox und lästige Schönheitschirurgen“. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Eine wundersame Begegnung folgt am 13. November: „Elvis triff Elvis“. Der King ist zwar einzigartig, in dieser Show aber trotzdem doppelt. Bernd Kohlhepp alias Herr Hämmerle als schwäbischer Elvis und Nils Strassburg, der offiziell beste deutsche Elvis, rocken die Bühne mit Comedy und Musik.

Musik aus dem Nahen Osten

Fürs ganz junge Publikum ab drei Jahren zeigt das Karlsruher Marotte-Theater am 7. Dezember das Stück „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ – nicht in der Festhalle, sondern im Sitzungssaal des Rathauses. Am 11. Dezember findet ein angesichts aktueller Ereignisse hochinteressantes Konzert statt: Der aus Jerusalem stammende Musiker Bakr Khleifi, ein Virtuose der Oud, einer orientalischen Laute, zeigt mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim den Nahen Osten einmal nicht als Region der Konflikte und der Gewalt, sondern der Musik. Auf dem Programm stehen Werke jüdischer und arabischer Komponisten.

Der französisch-deutsche Kabarettist Alfons alias Emmanuel Peterfalvi gastiert anlässlich der seit 40 Jahren bestehenden Gemeindepartnerschaft mit Meximieux. Foto: Veranstaltungsring Denkendorf

Im kommenden Jahr gibt es Theater („Traumfrau verzweifelt gesucht“ am 30. Januar und „Mein fabelhaftes Verbrechen“ am 26. Februar) und am 14. März politisches Kabarett mit Alfons alias Emmanuel Peterfalvi. Der in Paris geborene französisch-deutsche Künstler ist in beiden Ländern zugange. Sein Denkendorfer Auftritt feiert auch die 40-jährige Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Meximieux.

Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen läuft bereits. Karten gibt es in der Bücherei Denkendorf (Furtstraße 1) sowie unter www.reservix.de.