Kultur am Rande startet in Esslingen durch: Die Versponnenen machen die Spinnerei wieder flott

Jugendkonferenz in der Esslinger Kollwitz-Schule Warum Politiker nicht über 60 sein sollten

Zum zweiten Mal findet eine Jugendkonferenz in Esslingen statt – diesmal an der beruflichen Käthe-Kollwitz-Schule. Die Diskussionen ergeben viel Stoff zum Nachdenken und Thesen, an denen man sich reiben kann.