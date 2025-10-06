Kultmotorrad UT stark vertreten: Geknatter und Benzingeruch – Oldtimertreffen in Esslingen

11 Bei dem Oldtimer-Treffen auf dem Esslinger Marktplatz waren auch die UT-Motorrad-Freunde mit ihren Maschinen dabei. Foto: Roberto Bulgrin

Historische Raritäten auf zwei und vier Rädern gab es am Wochenende auf dem Esslinger Marktplatz zu bewundern.











Blitzendes Chrom, poliertes Blech und nostalgisches Design: Bei den „Oldtimer-Herbsttagen“ waren am Wochenende auf dem Esslinger Marktplatz Retro-Autos, aber auch historische Motorräder, Unimogs und Traktoren zu sehen. Zu dem Treffen hatte erneut die Gastronomenfamilie Kielmeyer eingeladen, die ihr Lokal am Marktplatz betreibt.

Gleichzeitig richteten die UT-Motorrad-Freunde hier ihr internationales Clubtreffen aus. Zu sehen gab es rund 40 Motorräder der Untertürkheimer Kultmarke, darunter auch Rennmaschinen. Die Modelle, die unter lautem Geknatter vorfuhren, stammten aus den 20er- bis zu den 50er-Jahren, als der letzte Prototyp gebaut wurde. Die UT-Motorräder sind bekannt für ihre Bergtauglichkeit. „Damals war das keine Selbstverständlichkeit“, erklärte Norbert Schaeberle, der das UT-Treffen mitorganisiert hatte. Nicht optimal war das durchwachsene Wetter. Oldtimer-Liebhaber sind Schönwetter-Fahrer. „Wenn’s regnet, kommt nur die Hälfte“, sagte Thomas Kielmeyer.