Currywurst Spezial und Schweinebauch: Zu Mittag im Brunnenwirt sind alle gleich

1 Kult-Imbiss und Mittagstisch: Der Brunnenwirt bringt Partyvolk, Stammgäste und Geschäftsleute zusammen. Foto: Scheffel/StZN

Der Brunnenwirt ist nicht nur eine der kultigsten Adressen für einen schnellen Imbiss. Auch der Mittagstisch bringt seit Jahrzehnten Stuttgarter aus allen Ecken zusammen. Ein Besuch.











Schräg gegenüber soll ein modernes Haus für Film und Medien entstehen, in der Nachbarschaft eröffnen neue Bars, alte Lokale und Geschäfte schließen, es schwelt der Streit um Lärmbelästigung und Prostitution – das Leonhardsviertel befindet sich im Wandel. Gleichzeitig findet man an kaum einem anderen Ort Stuttgarter Originale wie hier.