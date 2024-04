Kultkneipennacht in Esslingen: Die ganze Altstadt wird zur Partymeile

Kultkneipennacht in Esslingen

1 In den Esslinger Kneipen herrscht dichtes Gedränge – wie hier im „Krok“, wo Bon Show für ausgelassene Stimmung sorgen. Foto: /Kerstin Dannath

Bei der zwölften Kultkneipennacht in der Altstadt werden zwölf Lokale zu Bühnen für Bands unterschiedlichster Stilrichtungen. Gemeinsam ist allen, dass dichtes Gedränge und gute Stimmung herrschen.











„Wo ist denn bitte der Schwanenkeller?“ Ein Pärchen aus Schorndorf steht ein bisschen verloren an der Ecke Strohstraße/Milchstraße in Esslingen und studiert den Flyer der Kultkneipennacht. Zum Glück flanieren genügend Leute durch die Altstadt, die die beiden eine Ecke weiter in die Franziskanergasser lotsen.