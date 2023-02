1 Silvia Wollny umarmt ihre Tochter Estefania. Foto: imago images/Noah Wedel/via www.imago-images.de (Archiv)

Die Wollnys sind vielen TV-Zuschauern in Deutschland bekannt. Ihre Sendung „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ läuft auf RTL2. Mit was verdient die Großfamilie ihr Geld?















Link kopiert

Die Wollnys sind in Deutschland mittlerweile Kult. Ihre Sendung „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ auf RTL2 geht bereits in die 17. Staffel. Über 300 Folgen sind abgedreht. Hauptakteurin dabei ist Mutter Silvia Wollny mit ihren Kindern Sarafina, Estefania, Sylvana, Calantha, Loredana, Jeremy Pascal, Lavinia, Sarah-Jane, Jessica, Patrick, und Sascha.

Die nun schon zwölfjährige Präsenz im deutschen Fernsehen zahlt sich für die Großfamilie mittlerweile richtig aus. Laut Silvias Ex-Mann Dieter erhalten die Wollnys pro Folge eine Gage von 14.000 Euro. Das Gesamtvermögen von Oberhaupt Silvia wird nach Angaben des „Vermögen Magazins“ derweil auf 1,5 Millionen Euro geschätzt. Auch verdient die mittlerweile 58-Jährige mit Auftritten in der Kochsendung „Lecker Schmecker Wollny“ gutes Geld.

Sieg bei Promi Big Brother

Auf Instagram folgen der elffachen Mutter fast 500.000 Menschen. Die Plattform nutzt Silvia Wollny, um für verschiedene Produkte Werbung zu machen. Und das lässt sich die 58-Jährige gut entlohnen. So soll sie pro gesponserten Beitrag rund 1000 Euro erhalten. Auch soll sie nach Angaben des Magazins mit Musik, die sie seit 2012 produziert, weitere Einnahmen generieren.

2018 nahm Wollny zudem bei Promi Big Brother teil und entschied die Sendung am Ende für sich. Das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro setzte die 58-Jährige für gute Zwecke ein. Für ihre Teilnahme an der RTL2-Sendung soll sie rund 65.000 Euro erhalten haben.