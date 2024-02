Kultband im Neckar Forum: Barclay James Harvest gastiert in Esslingen

1 Les Holroyd während eines Auftritts. Foto: a.s.s.concerts/a.s.s.

Mit Barclay James Harvest feat. Les Holroyd kommt eine Kultband der 1970er, 80er und 90er Jahre nach Esslingen. Mit melancholischem Classic-Rock und esoterischen Klängen machten sie sich zahlreiche Fans.











Link kopiert

Barclay James Harvest feat. Les Holroyd machen auf ihrer Deutschlandtournee am 1. März Station in Esslingen. Sie spielen ab 20 Uhr im Neckar Forum. Vor etwa fünfzig Jahren starteten Barcley James Harvest um Gründer Les Holroyd in Manchester ihre musikalische Reise. Die Vertreter des Klassik-Rock-Genres fanden bereits 1967 zusammen und fanden mit melancholischem Classic-Rock und esoterischen Sphärenklängen ihre Anhänger. Schnell kamen bei den Fans auch Vergleiche zu den Moody Blues oder Pink Floyd auf. Ihr Debütalbum kam 1970 heraus. Hits wie „Life Is For Living“, „Hymn“ und viele andere gehören zu den Klassikern der modernen Musikgeschichte. Nachdem die Band im März 1998 das Ende der ursprünglichen Barclay James Harvest bekannt gab, arbeitete Les Holroyd zusammen mit Mel Pritchard, ebenfalls ein Originalmitglied der Band, an einem Soloalbum. „Revolution Days“ wurde im Februar 2002 als Barclay James Harvest featuring Les Holroyd veröffentlicht. Seitdem tourt die fünfköpfige Band durch Europa. Sie macht Station in Hamburg, Köln, Berlin und anderen großen Städten, allerdings nicht in Stuttgart – dafür aber in Esslingen. Zu den Tickets gelangt man über die Homepage des Neckar Forums.