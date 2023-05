1 Die Band Grizzly spielt am Samstag auf dem Kult-Ur-Open-Air in Weilheim. Foto: Veranstalter

Live-Musik unter der Limburg gibt es von Freitag, 26. Mai, bis Pfingstsonntag in Weilheim/Teck. Auf dem Programm stehen lokale und national bekannte Bands aus den Bereichen Rock, Metal, Punk, Folk und Ska.















Link kopiert

Musikalisch setzt das Festival Kultur-Open-Air, das erstmals im Jahr 1995 veranstaltet wurde, auf eine Mischung aus lokalen und national bekannten Künstlern: Von Freitag, 26., bis Pfingstsonntag, 28. Mai, wird die Bühne auf dem Weilheimer Wanderparkplatz Lindenbrücke von zahlreichen Bands bespielt.

Musikalisch setzen die Veranstalter vor allem auf Rock, Metal, Punk, Folk und Ska. Um auch für schlechtes Wetter gewappnet zu sein, wird ein großes Festzelt aufgebaut, in dem die Konzerte stattfinden. Übernachtet wird auch in diesem Jahr wieder auf dem Zeltplatz direkt neben dem Festivalgelände. Die Mischung aus „Campen, Lagerfeuer und Musik sorgt für das einzigartige Kultur-Open-Air“, versprechen die Veranstalter.

Organisiert wird das Festival von dem Kirchheimer Mehrgenerationenhaus Linde und der Kulturinitiative Teck. Einer der Höhepunkte am Freitagabend dürfte der Auftritt der Stuttgarter Death-Metal-Band Debauchery sein. Am Samstag bringt die Formation Grizzly aus Mannheim klassischen Punk-Sound auf die Bühne, der an Bands wie Blink-182, Itchy oder Rise Against erinnert.

Der Sonntag beginnt mit Musik aus einer ganz anderen Richtung: Zum traditionellen Weißwurstfrühstück bieten Kulturanka klassische Blasmusik unter der Limburg, die „über alle Generationen hinweg bei den Fans des Festivals absoluten Kult-Status genießt“, wie die Veranstalter schreiben. Zum Abschluss der dreitägigen Party spielt die Berliner Rock-Band Bonsai Kitten, gefolgt von Jancee Pornick Casino, die Rockabilly auf die Bühne bringen.

Karten und weiter Informationen unter www.kulturopenair.de