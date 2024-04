Kult-Kneipennacht in der Innenstadt: Esslingen im Zeichen des Rock and Roll

1 Aron Black and The White Shirts spielen am Samstagabend im Café Maille. Foto: X-Events

Am Samstag wird die zwölfte Kult-Kneipennacht in Esslingen veranstaltet. Auf dem Programm stehen dreizehn Tribute-Bands mit den besten Hits aus vergangenen Jahrzehnten sowie aktuelle Kult-Acts.











Link kopiert

Kultstars mit Kulthits von gestern und heute – so lässt sich das Motto der zwölften Kultkneipennacht in Esslingen, die am kommenden Samstag, 27. April veranstaltet wird, zusammenfassen. Für ein abwechslungsreiches Programm sorgen dabei Bands sowie Künstlerinnen und Künstler, die die Musik der vergangenen Jahrzehnte auf die Bühne bringen. Aber „auch aktuelle Kult-Acts werden in dieser Nacht zu erleben sein“, sagt Veranstalter Frank Ockert von X-Events.