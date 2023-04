1 Tobias Haase and Friends spielen im Brauhaus zum Schwanen. Foto:

14 Mal Livemusik in einer Nacht stehen bei der Kult-Kneipennacht in Esslingen am 22. April auf dem Programm. Mit dabei sind Coverbands, die sich den Red Hot Chili Peppers, den Rolling Stones, Iron Maiden oder auch Rio Reiser verschrieben haben.















Die Kult-Kneipennacht kommt wieder nach Esslingen: Am Samstag, 22. April, verwandelt sich die Innenstadt in eine Partymeile mit zahlreichen Konzerten inklusive Abschlussparty. An 14 Veranstaltungsorten sorgen Bands ab 21 Uhr für Musik aus den Bereichen Rock und Pop. Das Besondere: In dieser Nacht spielen ausschließlich sogenannte Tribute-Bands. Das sind Musikerinnen und Musiker, die sich auf einen speziellen Star oder eine bestimmte Band fokussiert haben und diese bis hin zur Perfektion imitieren. Von der Stimme, die Instrumente, das Outfit bis hin zum Bühnenbild orientieren sich die Künstlerinnen und Künstler an ihren Vorbildern. An diesem Abend kommen in Esslingen unter anderem Fans von den Red Hot Chili Peppers, Elvis Presley, Judas Priest, Bon Jovi, Iron Maiden, Robbie Williams, den Rolling Stones aber auch Nena oder Rio Reiser und Ton Steine Scherben voll auf ihre Kosten. Aber auch Britpop, Irish Folk oder Hits der 1980er und 1990er Jahre sind im Repertoire der Coverbands. „Bei der Kult-Kneipennacht der Stars gibt es jede Menge Kultbands und Kulthits zu bewundern und zu erleben und dem Besucher wird viele Stunden handgemachte Livemusik und ein interessantes und abwechslungsreiches Programm geboten“, schreibt der Veranstalter X-Events.

Ein Armband für alle Locations

Wie bei der Kneipen-Nacht gilt auch dieses Mal: Ein Armband bietet Zugang zu allen an diesem Abend beteiligten Kneipen, Clubs und Bars und die Möglichkeit, alle TributeBands zu erleben. Mit dabei sind in diesem Jahr das Ad Astra Musik-Cafe und Bar, hier spielen The Red Hot, das Café Maille (Aron Black and The White Shirts), Café Uferlos (InTeam), der Metalkeller Eisbär (Juttas Brischt), die Gaststätte bei Post (Bon Show), Joe Penas Cantina y Bar (Juice-Cocker-Band), die Gaststätte Karmeliter (Crazy Maiden), das Krokodil (Stoned), Nali Coffee an Eatery, das Restaurant Palmscher Bau (Kerner), das Brauhaus zum Schwanen (Tobias Haase an Friends) und Siggis Pub (The Pulz). In der Coyote Bistro and Bar (Rock DJ) gibt es ein Konzert und sowie die Abschlussparty.

Informationen online unter: www.kult-kneipen-nacht.com Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für 13 Euro in allen teilnehmenden Lokalen und am Veranstaltungsabend für 15 Euro