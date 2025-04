Kult-Kneipennacht: Durch Esslingens Kneipenszene in einer Nacht

8 Diet Dope hatte für die Gäste im Palm’schen Bau eine wichtige Nachricht: „Celebrate good times!“ Foto: tki/Tim Kirstein

Am Samstagabend erlebten die Besucher der 13. Esslinger Kult-Kneipennacht einen bunten Mix aus verschiedenen Musikrichtungen der vergangenen Jahrzehnte. In 13 Locations gaben Bands und DJs ihre Songs zum Besten.











Während draußen noch einige das milde Frühlingswetter und die letzten Sonnenstrahlen nutzen, um durch Esslingens Altstadtgassen zu flanieren, laufen in den Bars und Restaurants bereits die Vorbereitungen für den Abend. In den Gaststuben stimmen Bandmitglieder ein letztes Mal ihre Instrumente, hier und da werden noch Esstische aus dem Weg gerückt, um mehr Platz für die Tanzfläche zu schaffen.

Die Kult-Kneipennacht sei etwas Besonderes, erklärt Veranstalter Frank Ockert, der auch die Esslinger Musiknacht organisiert. Das Konzept, von Kneipe zu Kneipe zu gehen und dabei unterschiedliche Atmosphären und Musikstile zu erleben, mache einfach Spaß. Esslingen sei als Stadt dafür wie gemacht. „Wir haben einfach die Kneipen für so ein Event“, sagt Ockert.

Kreischende Gitarrenriffs

Über die Jahre hätten sein Team und die teilnehmenden Gastronomen eine Routine entwickelt, mittlerweile weiß jeder, was zu tun ist. Immerhin findet das Event in diesem Jahr bereits zum 13. Mal statt. Von Unplugged-Musik über Classic Rock und Schlager sind viele verschiedene Musikrichtungen vertreten. Als Heavy-Metal-Fan würde es ihn als Besucher vermutlich am ehesten in den Eisbär Musikkeller ziehen, sagt Ockert.

In besagter Kellerbar füllen bereits kreischende Gitarrenriffs den Raum. Die Band „Space Truckin‘“ heizt mit Hard-Rock-Songs von Deep Purple den Besuchern ordentlich ein. Während manche noch gemütlich bei einem ersten Getränk den Abend beginnen, sind andere bereits mit vollem Körpereinsatz vor der Bühne und bewegen sich im Rhythmus der Musik.

Ruhiger geht es derweil im Café Uferlos im Maillepark zu. Begleitet von den Akustikklängen der Band „inTeam“ schunkeln und wippen die Besucher im Takt des R.E.M.-Klassikers „Losing My Religion“. Im Gegensatz dazu hat sich das Karmeliter zum „Coyote Ugly“ aus dem gleichnamigen Film von David McNally verwandelt. Die Luft ist schwül, die Stimmung gut und auf den Theken wird getanzt. „Da wäre man gerne noch einmal 20“, sagt einer der Gäste. Für ihn und seine Begleiter geht es aber jetzt weiter zur nächsten Bar.

Schwere Entscheidung

Der Weg von Kneipe zu Kneipe sei Teil des Events und mache zum Teil auch seinen Charme aus, sagt Ockert. Die Planung einer Route und vor allem die Entscheidung, wohin es als nächstes gehen soll, ist dabei manchmal schwieriger als gedacht. Auf den Broschüren werden noch schnell die Locations und die Bands angeschaut, hier und da muss noch über die Musikwahl debattiert werden. „Linkin Park sagt mir eigentlich zu“, sagt ein Besucher. Zwar ist die US-Band selbst nicht zugegen, im Ad Astra sorgt die Gruppe „PVLSAR“ jedoch für die typischen modernen Nu-Metal-Klänge.

Von der amerikanischen Kultur geprägt

Im Keller des Brauhaus Schwanen wird die Zeit indes zurückgedreht. Das Trio „Pat Patricks Horsepower Band“ spiel Rock’n’Roll aus den 50er- und 60er-Jahren. Patrick Dürk, Sänger und Gitarrist, ist bereits zum dritten Mal in Esslingen. In dieser Besetzung ist die Kult-Kneipennacht für den Heidelberger jedoch eine Premiere. Mit der Musik verbinden sie vor allem ihre Jugend, erklärt Schlagzeuger Armin Rühl. „Wir sind in den 70ern in Heidelberg mit der amerikanischen Kultur aufgewachsen. Radio, Clubs, das alles hat uns geprägt“, sagt er.

Noch bis spät in die Nacht wird in den Kneipen gesungen, gespielt und – manchmal auch auf den Tischen – getanzt. Von müden Gesichtern fehlt jede Spur.