Kult-Kneipe in Bad Cannstatt: „Das gehört einfach dazu“ – Was VfB-Fans über die Schwemme denken

1 Mike (li.) und Markus sind Fans der Schwemme – wie so viele Anhänger des VfB Stuttgart. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die Schwemme in Bad Cannstatt ist längst Kult unter VfB-Fans. Zuletzt kamen Fragen über die Zukunft der Kultkneipe auf. Was bedeutet die Schwemme den Brustring-Fans? Wir haben uns umgehört.











Was passiert mit der Schwemme? Diese Frage zur Kneipe in Bad Cannstatt kam infolge der Sanierungspläne für das Bahnhofsquartiers auf. Doch die Stadt will neben den Chef-Imbiss auch die Schwemme im Quartier halten. Eine Nachricht, die im Februar wohl auch viele Fans des VfB Stuttgart beruhigt haben wird – selbst wenn Details noch offen sind. Für viele von ihnen ist die Kneipe an Heimspieltagen ein Anlaufpunkt.

Welche Bedeutung rechnen sie ihr zu? Wir haben uns am Sonntag vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen umgehört. Das Stimmungsbild unter den VfB-Anhängern vor dem Kult-Treff in Bad Cannstatt könnte kaum deutlicher ausfallen.

Mehr als nur ein Fantreff

Für Fan Niklas Zache ist die Kneipe rund um die Heimspiele der Weiß-Roten nicht nur ein Zusammenkommen mit anderen Fans. „Ein Familientreff ist das hier fast schon“, sagt der 27-Jährige.

Niklas Zache besuchte die Schwemme vor dem Heimspiel gegen die Werkself zusammen mit Tobias. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

„Ich finde den Laden schon unterhaltsam“, fügt der Kornwestheimer schmunzelnd hinzu – und er schätze den Humor der weiteren VfB-Fans, die die Kneipe mit hervorragenden Google-Rezensionen beispielsweise als exzellentes Speiselokal betiteln.

Ein Bier in der Schwemme – das bringt vor Heimspielen Glück, glaubt Markus (re.). Er besuchte die Partie mit seinem Bruder Mike. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die Brüder Mike und Markus sind gelegentliche Stadiongänger. Und wenn es sie aus Bad Liebenzell nach Bad Cannstatt zieht, dann eben auch zur Schwemme. „Das hat irgendwie Tradition“, sagt Mike, 60, der seit Jahrzehnten schon herkomme. Auch aus Sicht seines Bruders würde etwas fehlen, wenn die Schwemme nicht mehr da wäre.

Das hat – mit einem Augenzwinkern – ganz praktische Gründe. Denn: „In der Regel bringt es Glück, wenn man vor dem Spiel hier ein Bier trinkt“, erklärt Markus. Der Treff sei „einfach Kult, weil die VfB-Fans hier alle zusammenkommen. Es ist eine lockere Atmosphäre ohne Stress“, sagt der 48-Jährige.

Die Brüder Lukas und Tobias Fink reisen aus Ulm zu VfB-Heimspielen an. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Wie die beiden sind auch die Brüder Lukas und Tobias Fink keine Dauerkarteninhaber. Doch auch für die beiden Ulmer steht fest: Jedes Mal, wenn sie für ein VfB-Spiel nach Stuttgart kommen, „sind wir auf jeden Fall vorher hier. Die Atmosphäre, auch drinnen, ist top“, sagt der 28-jährige Lukas Fink. „Das gehört einfach dazu“, findet sein vier Jahre jüngerer Bruder Tobias.

Philipp, der mit seiner Gruppe an einem der Biertische sitzt und sporadisch vor Ort ist, stimmt zu. „Wenn man zum Spiel fährt, kommt man zuerst hier her. Das ist die erste Anlaufstelle“, sagt der 33-Jährige. Und was macht die Kneipe mit ihrem Vorplatz so besonders? „Hier treffen sich alle VfBler vor dem Spiel, man sieht immer die bekannten Gesichter“, weiß Jürgen vom Fanclub Balu. Dem gehört neben dem 53-Jährigen unter anderem auch Suse an.

Auch Jürgen, Suse und Philipp fieberten dem Heimauftritt zunächst in der Schwemme entgegen. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Auch für sie ist die Schwemme ein bedeutsamer Fantreff. „Es sind lauter Gleichgesinnte hier. Das ist das, was es ausmacht. Die Leute sind top“, sagt sie.

Und für die Anhängerin der Weiß-Roten steht fest: Die Schwemme muss bleiben. Mit dieser Meinung trifft sie in VfB-Kreisen wohl auf massive Zustimmung.