Kulinarik in Stuttgart: Diese neuen Spezialitäten gibt es auf dem Weihnachtsmarkt

Diese neuen Spezialitäten gibt es auf dem Weihnachtsmarkt

1 Präsentiert sein Löffelglück: Jan Mink, der ansonsten im Schloss Solitude seine Gäste bewirtet. Foto: Kathrin Haasis

Neue Gastronomen bringen frisches Essen auf den Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Ein Südtiroler lässt zum Beispiel den Käse schmelzen und ein Stuttgarter flambiert Apple Crumble.











Link kopiert

Für Hannes Pineider ist Stuttgart eigentlich nicht der nächste Weg. „Aber es ist wirtschaftlich ein guter Weg“, sagt der Südtiroler und lacht. Vor seiner Hütte bildet sich immer wieder eine Schlange. Raclette bietet der 26-Jährige aus Meran an – mit Käse aus dem Allgäu und Speck aus seiner Heimat. Mit ihm feiern drei weitere Gastronomen Premiere auf dem Weihnachtsmarkt: Kuchen so groß wie Wagenräder, Apple Crumble und Suppe aus dem Brotlaib sind ihre Alleinstellungsmerkmale.