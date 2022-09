Kuhroulette in Unterensingen

1 Eine „kuhle“ Sache: Beim Kuhroulette in Unterensingen machten die beiden tierischen Hauptakteurinnen einen guten Job. Foto: Petra Bail

Nicht nur Kleinvieh macht Mist. Das schaffen auch die großen Tiere. Den Beweis lieferten Lisa und Mausi beim Unterensinger Kuhroulette.















Link kopiert

Wo üblicherweise 22 Fußballer übers Feld jagen, trotteten am vergangenen Sonntag lediglich zwei Rindviecher gemächlich über den Unterensinger Sportplatz bei der Bettwiesenhalle. Die Kühe mussten ja auch keine Tore schießen, sondern in der „Fladenarena“ gezielt einen Haufen setzen. Kuhroulette nennt sich die amüsante Veranstaltung, die der Unterensinger Posaunenchor in 20 Jahren zum elften Mal organisierte. Nur Corona hatte für einen kurzen Aussetzer der tierischen Biennale gesorgt.