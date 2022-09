Kuhroulette in Unterensingen

In Unterensingen wird am Sonntag zum elften Mal das Kuhroulette veranstaltet. Dabei laufen Kühe auf einem Spielfeld umher, welches in Vierecke aufgeteilt ist. Dann warten alle gespannt, wo der erste Fladen landet.















Aus Scheiße Gold machen? Dieses unflätige Sprichwort dürfte ziemlich jedem bekannt sein. In Unterensingen wird es bei einer originellen wie lustigen Veranstaltung mit Leben gefüllt – es geht zwar nicht um Gold, aber um Geld. Was eigentlich nebensächlich ist. An diesem Sonntag ging dort auf dem Sportgelände Bettwiesen bereits zum 11. Mal das Kuhroulette über die Bühne.

Der Posaunenchor Unterensingen hat sich den Spaß vor einigen Jahren ausgedacht. Das Spiel ist schnell erklärt. Die große Rasenfläche ist in insgesamt 420 Felder eingeteilt. Die Zuschauer können mit einem gekauften Los auf eines der Vierecke setzen. Dann werden drei Kühe in die Fladen-Arena geschickt. Dieses Jahr sind es Mausi, Lisa und Luise. Nun warten alle gebannt darauf, bis sich die Kühe erleichtern. Das Feld, in das der erste Fladen fällt, hat gewonnen. Auf den Sieger warten 333,33 Euro. Liegt der Misthaufen auf mehreren Feldern, wird der Gewinn aufgeteilt. Es gibt zwei Durchgänge.

