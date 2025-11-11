Kürzungen im Sozialen: „Liste des Grauens“ – Wie der Sparhaushalt in Stuttgart Franziska K. trifft
1
Oliver Reinl hilft Franziska K. seit zwei Jahren, ein selbstständiges Leben zu führen. Foto: Ferdinando Iannone

Der Verein „Zentrum selbstbestimmt Leben“ ist durch die Pläne im Doppelhaushalt der Stadt Stuttgart existenziell bedroht. Nur ein Beispiel für viele betroffene soziale Einrichtungen.

Am Ende könnte der Stuttgarter Sparhaushalt sogar verhindern, dass Franziska K. ihre lang ersehnte Epi-Watch bekommt. Seit zwei Jahren schon bemühen sich Berater Oliver Reinl und die 32-Jährige im bürokratischen Dschungel zwischen Ärzten, Hersteller und Medizinischem Dienst um das mobile Gerät. Franziska K. lebt allein. Die Epi-Watch würde bei ihren Kontakten Alarm schlagen, wenn Franziska K., die Epilepsie hat, einen Anfall bekommt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.