Kürzungen im Sozialen: „Liste des Grauens“ – Wie der Sparhaushalt in Stuttgart Franziska K. trifft

„Liste des Grauens“ – Wie der Sparhaushalt in Stuttgart Franziska K. trifft

1 Oliver Reinl hilft Franziska K. seit zwei Jahren, ein selbstständiges Leben zu führen. Foto: Ferdinando Iannone

Der Verein „Zentrum selbstbestimmt Leben“ ist durch die Pläne im Doppelhaushalt der Stadt Stuttgart existenziell bedroht. Nur ein Beispiel für viele betroffene soziale Einrichtungen.











Am Ende könnte der Stuttgarter Sparhaushalt sogar verhindern, dass Franziska K. ihre lang ersehnte Epi-Watch bekommt. Seit zwei Jahren schon bemühen sich Berater Oliver Reinl und die 32-Jährige im bürokratischen Dschungel zwischen Ärzten, Hersteller und Medizinischem Dienst um das mobile Gerät. Franziska K. lebt allein. Die Epi-Watch würde bei ihren Kontakten Alarm schlagen, wenn Franziska K., die Epilepsie hat, einen Anfall bekommt.