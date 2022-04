1 Eine Stuttgarter Institution – Cornelia Probst und ihr Eiswägele. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Vom Alm-Ambiente bis zu Connys Eiswägele – Stuttgarts Problemchen möchte man haben, meint Lokalchef Jan Sellner.















Angesichts der Nachrichtenlage fällt es schwer, die aktuellen Aufreger des Stuttgarter Stadtlebens halbwegs ernst zu nehmen – und sich womöglich selbst aufzuregen. Etwa über das Hin und Her um die Tempo-20-Schilder in der City, die Teil des vom Gemeinderat beschlossenen Konzeptes lebenswerte Innenstadt sind. Ob sie nun ein paar Tage früher oder später aufgestellt werden, weil eine Gruppe junger Autofahrer damit ein Problem hat und den Landtag mit einer Petition beschäftigt, interessiert außerhalb Stuttgarts so sehr, wie wenn im Supermarkt um die Ecke eine Packung Spätzle umfällt – solange es sich nicht um Spaghetti oder Speiseöl handelt. In dem Fall können schon mal Nudelhölzer fliegen, wie jüngst in Asperg der Fall. Dann blickt kurzzeitig ganz Deutschland auf die Region.