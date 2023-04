1 Tiina Kirsi Kern kreiert aus den Bändern nicht nur Kissen, sondern beispielsweise auch Vorhänge oder Polster. Foto: Marion Brucker Foto:

Die Nürtinger Künstlerin Tiina Kirsi Kern verwebt das alte Material zu neuen Dingen. Die Ergebnisse zeigt sie auch auf der Bundesgartenschau in Mannheim.















Link kopiert

Tiina Kirsi Kern hat sich auf deutsche Literatur gesetzt. Aber es liegt nicht etwa ein Wälzer von Goethe unter ihrem Po, sondern ein Kissen. In dieses hat sie Kassettenbänder eingewebt, auf denen einst Literatur aufgenommen war. „Ich arbeite mit dem, was schon da ist“, sagt die Nürtinger Kunsthandwerkerin mit finnischen Wurzeln. Für ihre Kassettenbänderarbeit wurde sie dieses Jahr mit dem Iconic Awards für Innovatives Interior in der Kategorie Produktdesign – Textilien ausgezeichnet.

Kern hebt das blaue Kissen hoch, auf dem sie zuvor gesessen ist. Es lag auf einem weißen Kaffeehausstuhl, den sie neben drei weiteren Stühlen für die Bundesgartenschau in Mannheim gefertigt hat. Dort sind seit Freitag die Stühle um den „Tisch der Nationen“ im Spinelli-Park platziert. Insgesamt 193 Stühle, je einen für jeden Mitgliedstaat der Vereinten Nationen, haben Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker geschaffen – der mit dem blauen Kissen von Kern ist für Finnland. Kern wird bis 23. April vor Ort sein und zeigen, wie ihre Arbeiten auf einem kleinen Flachwebstuhl entstehen.

Ihren großen Flachwebstuhl hat sie nicht mit nach Mannheim genommen. Der steht seit knapp 25 Jahren im Erdgeschoss ihres Ateliers „Haus 4“ am Schlossberg in Nürtingen. Kern zeigt die Webschiffchen mit den Kassettenbändern. Je nach Kissen webt sie Wolle oder Leinen mit ein, oder es dominieren die Kassettenbänder. Wie bei den Märchengeschichtenkissen.

Für diese hat sie Kassetten mit Märchenbändern verarbeitet. Sie verlasse sich auf die Inhaltsangaben der Leute, die ihr die Kassetten schenkten – Kisten davon sind in ihrem Lager. „Ich habe nicht die Zeit, alle abzuhören“, sagt sie. Doch eines Tages habe sie welche mit Rosenkranzgebeten bekommen und sei neugierig geworden. Sie kaufte einen: „Das Abspielgerät hat die Stimme verzerrt, und es klang obergruselig“, erzählt sie. Sie beschloss, daraus eine Art Buch zu weben.

Das erste Werk war ein Wandbehang

Kern klappt ein 110 Zentimeter breites und 50 Zentimeter hohes Kissen auseinander, in dem sich der Sprechgesang findet. „Gebetsbuch“, hat sie es genannt. Vier weitere Kissen liegen daneben, darunter der „Wälzer“ und ein rotes mit dem Titel „Liederbuch“. Bei der Namensgebung orientiert sich die Künstlerin an den verarbeiteten Bändern. Zum Schluss füllt sie die Kissen mit Recyclingwatte aus Petflaschen. Aus den leeren Kassettenhüllen macht sie eine Art Wandbehang. Da hängen Titel wie „Guten Morgen liebe Sorgen“ oder „Mein Vater war ein Wandersmann“.

Auf die Idee zu ihren „tapeworks“ kam die Kunsthandwerkerin während der Coronazeit. Da hatte sie gerade ihren Bachelor für Kultur- und Medienmanagement gemacht. „Das Thema lebenslanges Lernen begleitet mich“, sagt die fünffache Großmutter, die 1982 in Nürtingen Abitur gemacht hat. Sie hatte bereits 1999 ein Studium an der Freien Kunstschule Nürtingen beendet. Ihre Ambitionen, beruflich mit dem Bachelorabschluss etwas zu machen, wurden durch Corona ausgebremst. Sie knüpfte an ihr vorheriges Schaffen im Wohnbereich an – dann stieß sie auf ihre alten Kassetten mit Ballett- und Jazzmusik. Ein Wandbehang wurde ihr erstes Werk aus Kassetten.

„Das Kassettenband ist ein Material mit Charakter, in dem eine Wertschätzung wabert“, sagt Kern. Durch das Weiterverarbeiten in Kissen, Polstern oder Vorhängen werde es neu gewürdigt. Und die Aufnahmen blieben gespeichert. Theoretisch sei es laut einem Radiomoderator denkbar, den Bändern einen Ton zu entlocken, wenn man einen Tonkopf an ihnen vorbeiführte. Zu verstehen wäre wahrscheinlich nichts, aber ein Geräusch gäbe es.