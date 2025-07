Künstler im Klinikum Esslingen: Star-Künstler Tim Bengel will Gutes tun – „Ich muss in die Rolle reinwachsen“

Star-Künstler Tim Bengel will Gutes tun – „Ich muss in die Rolle reinwachsen“

1 Kerstin Haußmann (Förderverein), Chefarzt Professor Tillmann Dahmen, Wolfgang Haußmann (Förderverein) und Klinikgeschäftsführer Matthias Ziegler (v.l.) begrüßen den neuen Botschafter Tim Bengel (Mitte). Foto: Roberto Bulgrin

Der Förderverein Herzklopfen macht sich für die Kardiologie am Klinikum Esslingen stark und sammelt Spenden. Dafür wurde nun ein neuer Promi-Botschafter gewonnen.











Link kopiert

Ein echter Coup ist dem Förderverein Herzklopfen des Klinikums Esslingen mit der Verpflichtung des Künstlers Tim Bengel (34) als neuem Promi-Botschafter gelungen. Damit verjüngt der rührige Verein, der bisher rund 1,2 Millionen Euro seit seiner Gründung 2008 für die Kardiologie am Klinikum und für das Anliegen Herzgesundheit gesammelt hat, seine Botschafterriege um den Ex-Fußballprofi Guido Buchwald (64) und den früheren Leichtathleten Tobias Unger (45).

„Ich muss noch in die Rolle reinwachsen“, erklärte Tim Bengel bescheiden und verwies im nächsten Atemzug auf sein vielfältiges Netzwerk als Künstler mit internationalen Beziehungen. Da ließen sich sicher Synergien schaffen, ergänzte Bengel und erntete Kopfnicken auch von Matthias Ziegler. „Diese Unterstützung ist bemerkenswert und nicht mit Geld aufzuwiegen“, sagte der Geschäftsführer des Esslinger Klinikums mit Blick auf das unermüdliche Engagement des Fördervereins und seiner Botschafter.

Beim Golf-Turnier treffen sich Promis aus der Region Stuttgart

Beim nächsten großen Golf-Charity-Turnier am 11. Oktober beim Golf-Club Hohenstaufen bei Donzdorf (Kreis Göppingen) soll erstmals der Goldjunge Tim Bengel die Herzen der prominenten Gäste erobern, darunter zahlreiche Weltmeister und Olympiasieger. So plant es jedenfalls Wolfgang Haußmann vom Förderverein Herzklopfen. Und der neue Herz-Botschafter Bengel will eine seiner Arbeiten dort für den guten Zweck versteigern lassen.

Goldjunge Tim Bengel hat auch schon ein Trikot für den VfB gestaltet

Der Beiname Goldjunge des Kunstmarkts verweist auf Bengels Arbeiten, bei denen der Esslinger seine Motive mit Blattgold veredelt. Für zig-millionenfache Aufrufe haben dabei seine Videoclips gesorgt, bei denen er seine mit Sandkorn für Sandkorn dank Klebstoff auf Bildträger präparierten Motive schließlich durch Abschütteln des überschüssigen Sandes spektakulär enthüllt.

Angelehnt ans Thema Filderkraut hat Tim Bengel 2023 für den VfB das „StuttgART-Trikot“ gestaltet. Foto: Pressefoto Baumann

Solche Aktionen haben dem Esslinger Künstler und Shootingstar Tim Bengel bereits Ausstellungen in renommierten Galerien und auf Kunstfestivals in Südkorea, Kanada, Miami und New York beschert. Und nun also wieder Esslingen, wo sich der 1991 in Ostfildern geborene Bengel zu Hause fühlt. Sein Atelier betreibt er im Stadtteil Berkheim.

Tim Bengel: „80 oder 90 fitte Jahre sind doch etwas Schönes.“

Er interessiere sich sehr für Gesundheit und Möglichkeiten, die Lebensqualität bis ins hohe Alter zu erhalten, bekennt der neue Botschafter, der seine Vitalwerte tracken lässt, sich vegan ernährt und schon mal Gesundheitsmanagement und Ernährung studiert hat. Das ewige Leben, wie es manche Silicon-Valley-Start-ups bereits versprechen, sei jedoch nicht sein Ziel, aber „80 oder 90 fitte Jahre sind doch etwas Schönes“.

Der Künstler und Gastronom setzt bei Gesundheit auf Ernährung und Sport

Bengel interessiert sich für eine gute Vorsorge auch mit Hilfe von Nahrung und Sport. „Manche Leute haben vielleicht dieses Wissen zum Thema Selbstwirksamkeit nicht“, überlegte er, deshalb wolle der Mitinhaber eines veganen Restaurants in Stuttgart den Bildungsaspekt nach außen tragen.

Hohe Einschaltquote auf Instagram und Facebook

„Der Mann ist nicht nur Künstler, er interessiert sich für unsere Themen und passt zu uns wie die Faust aufs Auge“, fasste Haußmann seine – zugegebenermaßen noch kurze – Bekanntschaft mit Tim Bengel daraufhin hemdsärmelig zusammen.

Und nicht zuletzt dank seiner Präsenz und großer Followerzahlen auf den sozialen Kanälen und seiner Prominenz erwarte der Förderverein, „dass Bengel uns auf seiner Vertriebsschiene unterbringt“, wie der Vereinsvorsitzende hofft.

Modernste Therapien in der Kardiologie Esslingen

Die Frage Bengels nach dem Tempo, mit dem sich medizinisches Wissen überhole, konterte Professor Dr. Tillman Dahme, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie mit dem Hinweis, das Klinikum Esslingen sei zwar Lehrkrankenhaus und bilde aus, aber eben keine Forschungseinrichtung wie ein Universitätsklinikum.

Unsere Empfehlung für Sie Esslinger Krankenhaus Zertifikat zeichnet Klinikum als familienfreundlich aus Das Esslinger Klinikum hat bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatem offenbar Erfolg: Es ist zum sechsten Mal als familienbewusstes Unternehmen prämiert worden.

„Unser Hauptfokus ist die medizinische Routine“ und die finanziere das Land Baden-Württemberg. Aber für modernste etablierte Therapien und Medizintechnik, die in Esslingen angeboten würden, benötige man meist antizyklisch zusätzliche Mittel, für die der Förderverein Herzklopfen dankenswerter Weise seit Jahren verlässlich sorge.

„Wir sind seit Jahrzehnten im investiven Bereich unterfinanziert“, ergänzte Ziegler. Das Land habe zwar nachgebessert und im Bundesvergleich sei man noch am besten dran. Doch die Lücke bei einer Finanzierungsquote von 60 Prozent sei „täglich spürbar vorhanden“ und dieses Delta bleibe am Träger, der Stadt Esslingen, hängen.

Einsatz mit Herz

Ernährung

Tim Bengel hat im vergangenen Sommer vor dem Stadtpalais in Stuttgart dem Krautkopf als Basis für das heimische Superfood Sauerkraut mit einer Edelstahl-Skulptur ein Denkmal gesetzt. Damit wollte der Künstler die kulinarische Tradition und das kulturelle Erbe der Filderregion würdigen. Filderkraut steht auch auf der Speisekarte des veganen Restaurants „Vhy!“, das Bengel und der Ex-VfB-Profi Timo Hildebrand 2021 in Stuttgart eröffnet haben.

Verein

Der Esslinger Förderverein Herzklopfen, der rund 200 Mitglieder zählt, bietet seit Jahren eine Vortragsreihe im Alten Rathaus an. Mit Spenden hat er große Investitionen der Esslinger Kardiologie wie Herzkatheter- und Schlaflabor sowie zahlreiche modernste Diagnosegeräte unterstützt.