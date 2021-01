1 Ein Konzert mit Julia Miller-Lissner. Foto: oh

Ein „lustiges Live-Stream-Kinderkonzert für kleine und große Menschen ab zwei Jahren in einem jazzigen Kleid“ versprechen die Esslingerin Julia Miller-Lissner und ihre Band.

Esslingen - Selbstständige Künstler gehören zu den besonders betroffenen Berufsgruppen in der Coronakrise: Sie verdienen weniger Geld und haben kein Publikum. Künstler wollen aber gesehen und gehört werden. Ein Ausweg: Sie treten online auf. Häufig sogar umsonst. Ein „lustiges und ohrenschmeichelndes Live-Stream-Kinderkonzert für kleine und große Menschen ab zwei Jahren“ versprechen die Esslingerin Julia Miller-Lissner und ihre Band an diesem Sonntag. Die „beliebtesten Kinderlieder in einem jazzigen Kleid“ kündigt „Julis Zappel Klatsch“ an.

Ein Ruf eilt der Band schon voraus: Die „Schweizer Illustrierte“ setzte die Lieder auf die Liste der besten Kinderliedern. Das Livekonzert findet um 11 Uhr an auf Youtube statt, veranstaltet vom Kulturzentrum Rätsche. Der Eintritt ist frei. Die Künstler bekommen dennoch das vereinbarte Honorar, so Bandleaderin Miller-Lissner. Deshalb würden Spenden gerne angenommen. Es singt Julia Miller-Lissner. Am Klavier spielt Lev Lourie. Mit dem Kontrabass musiziert Markus Braun und am Schlagzeug sitzt Rüdiger Mayer. Über die Seite des Kulturzentrums Rätsche kommen die Interessenten zum Konzert.