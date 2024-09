Künstler aus Ostfildern: Bildende Kunst und Neue Musik begegnen sich

1 Tobias Ruppert zeichnet, Alex Waite verarbeitet die Geräusche am Keyboard Foto: Petra Bail

Bei den Live-Performances des Ostfilderner Künstlers und Designers Tobias Ruppert werden Geräusche, die beim Zeichnen entstehen, zu Klangbildern.











Von wegen, ruhiges, andächtiges Zeichnen und Gestalten, wie man das von einem Grafiker und Zeichner erwartet. Wenn Tobias Ruppert im Atelier an seinem Projekt „Bild trifft Ton next“ arbeitet, wird’s laut. Dann hört man, wie er mit der Hand sorgfältig über den Papierbogen streicht, wie er mit dem Kohlestift so lange schubbert und schabt, bis rhythmische Bögen sichtbar werden und wie er mit dem Graphitblock schwarze Punkte aufs Blatt hämmert, als würde er an Perkussionsinstrumenten sitzen. So füllt sich das Blatt mit einer Abfolge musikalischer Strukturen, während Alex Waite die Geräusche an Laptop und Keyboard in elektronische Musik umwandelt.