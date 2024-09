Künftige Ärzte aus Kirchheim und Bad Boll: Dank der Landarztquote zum Medizinstudium

1 Ian Lucas Hahn und Florentine Brazel freuen sich auf ihr Medizinstudium. Foto: Markus Brändli

Die meisten Mediziner eröffnen ihre Praxis lieber in der Stadt als auf dem Dorf. Die Politik setzt deshalb gezielt Anreize. Florentine Brazel und Ian Lucas Hahn sehen das als Chance.











Viele Wege führen zum Medizinstudium. Florentine Brazel und Ian Lucas Hahn, die aus dem Kirchheimer Stadtteil Nabern und aus Bad Boll stammen, haben ihre Studienplätze der sogenannten Landarztquote zu verdanken. Jährlich werden in Baden-Württemberg bis zu 75 Studienplätze an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die sich dazu verpflichten, nach dem Studium und der Facharztweiterbildung für mindestens zehn Jahre in einem unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebiet zu arbeiten. 2024 haben sich 390 Menschen auf die 75 Studienplätze beworben.