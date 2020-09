1 Mitarbeiter demonstrieren vor dem Hotel für ihre Arbeitsplätze. Foto: Ines Rudel

In der Einigungsstelle wird die Verlagerung der Fertigung von Eberspächer von Esslingen nach Polen nach zäher Diskussion bestätigt.

Esslingen - Zukunft für Esslingen“, forderten die roten T-Shirts der etwa 100 Männer und Frauen vor dem Pullman-Hotel in Stuttgart-Vaihingen – das E in Esslingen geschwungen wie das Logo der Firma Eberspächer, deren Mitarbeiter am Mittwochvormittag vor dem Gebäude demonstrierten, während drinnen Vertreter von Arbeitgeber und Arbeitnehmern verhandelten – und am Abend gegen 21 Uhr das endgültige Aus von 300 Jobs in der Produktion als Ergebnis verkündeten.