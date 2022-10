1 Das Logistikzentrum von Internetstores in Esslingen wird bald geschlossen. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Der Online-Händler für Fahrräder und Outdoor-Artikel, Internetstores, schließt offenbar sein Lager in Esslingen und Bereiche seines Standortes in Untertürkheim. Mitarbeiter werden gekündigt.















„Diese Rufnummer ist ungültig“, sagt eine Frauenstimme der Anruferin, die die Nummer der Esslinger Internetstores-Filiale gewählt hat. Vielleicht wurden die Angaben auf der Webseite des Online-Händlers für Fahrräder und Outdoor-Artikel einfach seit längerer Zeit nicht aktualisiert. Vielleicht handelt es sich aber auch um einen Vorboten dessen, was Ende April an der Ecke Fritz-Müller- und Max-Planck-Straße passiert: Internetstores schließt zum 30. April 2023 die Dependance. Das berichteten bereits in der vergangenen Woche mehrere Beschäftigte übereinstimmend. Das Unternehmen selbst bestätigte erst am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Esslinger Filiale geschlossen werden soll. Wie Max Heimann, Kopf der Geschäftsführung von Internetstores, schreibt, sei der Führungsriege die Schließungsentscheidung nicht leichtgefallen, und man sei sich der Tragweite für die Belegschaft bewusst. „Wir haben diese Entscheidung aber sorgfältig abgewogen“, versichert Heimann, der seit Mitte August an der Spitze des Unternehmens steht. Der Manager war zuvor Geschäftsführer der Manufactum-Gruppe, einer Tochter des Otto-Konzerns.