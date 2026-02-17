In einer Unterlassungserklärung hat der ASB die Stadt Stuttgart aufgefordert, bestimmte Aussagen zurückzunehmen und Schadensersatz zu zahlen. Dem stimmte diese nun teilweise zu.
In der Auseinandersetzung um die fristlose Kündigung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) durch das Sozialamt der Stadt Stuttgart hat die Stadt nun zugesagt, bestimmte Behauptungen zu unterlassen und einige Aussagen gegenüber dem Gesamtelternbeirat richtig zu stellen. Dem war eine Unterlassungserklärung des ASB am 9. Februar an die Landeshauptstadt, namentlich Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU), vorausgegangen.