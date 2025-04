Kühne Vision aus den 1970er-Jahren: Wie Esslingen beinahe S 21 Konkurrenz gemacht hätte

Straßenkunst-Festival am 3. Mai 2025 Trubel und viel Vergnügen in der Esslinger City

Das Straßenkunst-Festival Straku macht jedes Jahr an einem Frühlingssamstag die Esslinger Innenstadt zur großen Bühne. Nun feiert das Festival am 3. Mai sein zehnjähriges Bestehen. Das Konzept strahlt längst auch in andere Städte der Region aus.