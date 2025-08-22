1 Wird das Wetter den „Flammenden Sternen“ einen Strich durch die Rechnung machen? Was Gäste jetzt wissen sollten. Foto: Ines Rudel

Die „Flammenden Sterne“ in Ostfildern stehen vor der Tür. Trotz sinkender Temperaturen geben sich die Veranstalter gelassen – auch Regen wäre kein Problem.











Link kopiert

Wie schon mehrfach in diesem Sommer, schwingt das Wetter in diesen Tagen wieder um. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gelangt dieses Wochenende allmählich kühlere und recht trockene Luft nach Baden-Württemberg. Grund dafür sei ein Hoch über dem Ostatlantik.

Könnte sich das Wetter auf die Flammenden Sterne, die von Freitag bis Sonntag im Scharnhauser Park stattfinden, auswirken? Die Veranstalter nehmen es gelassen. „Auf dem Gelände ist es bisher sonnig und regnen soll es laut dem Wetterbericht auch nicht“, sagt ein Sprecher auf Nachfrage. Für Besucherinnen und Besucher könnte sich ein Blick auf die Wettervorhersage dennoch lohnen.

Wetter im Kreis Esslingen kühler aber trocken

Das Wetter im Land sei am Freitag geprägt von einem Mix aus Sonne und Quellwolken, regnen soll es nur vereinzelt. Im Kreis Esslingen bleibt es bei Temperaturen zwischen 13 und 21 Grad angenehm bis kühl. Die Vorhersagen beruhen auf Daten der DWD-Wetterstation am Flughafen. Am Samstag und am Sonntag bleibt es ähnlich, bei Temperaturen zwischen 10 und 21 Grad. Windig soll es nicht werden.

Der Einlass zu den Flammenden Sternen ist an allen drei Tagen um 18 Uhr. Die Feuerwerke beginnen täglich um 22.15 Uhr. Da sich die Temperaturen besonders zu dieser Zeit abkühlen sollen, ist es für Besucherinnen und Besucher empfehlenswert, wärmere Kleidung mitzunehmen.

Flammenden Sterne: Veranstalter sind vorbereitet

Was das Wetter anbelangt, scheint den Flammenden Sternen also tatsächlich Nichts im Weg zu stehen. Auch wenn es unerwartet regnen sollte, werde das Feuerwerk stattfinden. „Regen spielt generell keine Rolle bei Feuerwerken“, schreiben die Veranstalter auf ihrer Website. Die Abschussrohre seien abgedeckt und damit vor Niederschlag geschützt. Grundsätzlich könne ein Feuerwerk aber bei starkem Wind ausfallen. „Das haben wir in 20 Jahren aber noch nie erlebt“, so die Veranstalter weiter.

Laut DWD sind in den nächsten 24 Stunden keine Unwetterwarnungen zu erwarten. Sollte es dennoch dazu kommen, sind die Veranstalter vorbereitet. Im Falle einer Geländeräumung können Besucherinnen und Besucher sich im Stadthaus Ostfildern (Gerhard-Koch-Straße 1) unterstellen. Wer mit dem Auto angereist ist, wird in diesem Falle gebeten, sich Schutz in diesem zu suchen.