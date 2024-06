Küferstraße in Esslingen: Tanzflashmob beim Erdbeerfest

10 Die Aktion „Mode on Tour“ hat Mode aus der Küferstraße mit Tanzflashmobs verbunden. Foto: Roberto Bulgrin

Bummeln, Essen, Shoppen und sich unterhalten lassen: Das Erdbeerfest hat am Samstag wieder Besucherinnen und Besucher in die Küferstraße in Esslingen gelockt. Neu war die Aktion „Mode on Tour“ mit Tanzflashmobs.











Das Wetter hat den Geschäftstreibenden in der Küferstraße in die Hände gespielt: Bei strahlendem Sonnenschein bummelten am Samstag zahlreiche Besucherinnen und Besucher übers Erdbeerfest. Dort gab es Erdbeeren in allerlei Formen – zum Essen, Trinken, Dekorieren oder Selfies machen.

Kinderschminken, Basteln, Shoppen und Flashmobs

Die kleinen Gäste konnten basteln oder sich Schminken lassen. Während die Großen den Musikern lauschten oder sich einen Drink gönnten. Zudem gab es erstmals „Mode on Tour“ Mit Tanzflashmobs und Mode aus den Geschäften der Küferstraße lockte eine Tanzgruppe zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus anderen Teilen der Innenstadt zum Fest.