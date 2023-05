1 Tine Bradley und Dirk Janthur sind Händler in der Küferstraße. Wie viele ihrer Kollegen wünschen sie sich mehr Frequenz in der Straße – und mehr Unterstützung der Stadt. Foto: Ines Rudel

Das Projekt „Innovationsmeile Küferstraße“ geht in die nächste Runde. Die dortigen Händler begrüßen das, wünschen sich aber mehr Unterstützung für die gesamte Straße statt nur für einen Verein. Denn bislang profitiere man kaum.















Eine schmucke Altstadtgasse mit vielen ungewöhnlichen Lädchen auf engstem Raum, allesamt inhabergeführt: Die Esslinger Küferstraße mit ihrem mittelalterlichen Charme und der bunten Palette an Angeboten kommt bei Besuchern in der Regel gut an. Die Krux ist nur: Viele wissen gar nichts von der Flaniermeile in der östlichen Altstadt. Die dortigen Händler hatten gehofft, dass sich das mit dem Projekt „Innovationsmeile Küferstraße“ ändert – spüren davon aber bislang wenig.