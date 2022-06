1 Nach zweijährigem Fasten steht die Küferstraße wieder im Zeichen der Erdbeere. Foto: /Peter Stotz

Kleiner und neu interpretiert: die Küferstraße hat nach zwei Jahren Corona-Pause eine entspannte Neuauflage ihres Fests gefeiert. Nicht nur die Besucher freuen sich darüber.















Zwar wurde kein roter Teppich ausgerollt, der in der Vergangenheit traditionell zum Fest gehört hat. Auch auf aufwendige Dekorationen wurde dieses Mal verzichtet. Doch die östliche Esslinger Altstadt hat am Samstag gezeigt, welches Potenzial auch ohne den Glamour in ihr steckt. Nach zwei Jahren Corona-Pause haben die Einzelhändler der Küferstraße ihr Erdbeerfest reaktiviert. Etwas kleiner und mit neuer Ausrichtung, ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit und Regionalität, sollte die 25. Auflage über die Bühne gehen. Und eine große Menge an gut gelaunten Besuchern genoss einen entspannten Nachmittag.