Sternekoch in Kurzarbeit: Was macht Denis Feix?

1 Kathrin und Denis Feix sind weiterhin Angestellte im Hotel am Schlossgarten. Foto: Marisa Sass-Baitis

Der Küchenchef der Zirbelstube kann dort seit nunmehr anderthalb Jahren nicht seiner Profession nachgehen. Aber Denis Feix verzagt nicht und ist rund um seine ehemalige Wirkungsstätte in Bad Griesbach aktiv.

Stuttgart - Anton Gschwendtner vom Zweisternerestaurant Olivo im Hotel Graf Zeppelin wechselt ins Dreisternerestaurant Atelier des Bayerischen Hofs in München. Marco Akuzun, ehemaliger Küchenchef des geschlossenen Top Air im Flughafen Stuttgart, eröffnet in Weingarten bei Ravensburg seine Syrlin Speisewelt. Was aber macht der Dritte von den ehemals besten Köchen Stuttgarts? Schließlich ist die Zirbelstube im Schlossgartenhotel, in dem Denis Feix und seine Frau Kathrin angestellt sind, wie das Olivo seit März 2020 nicht mehr in Betrieb.