Küchenbrand in Ludwigsburg: Einsatzkräfte finden bewusstlose Frau in Wohnung – Polizei ermittelt

In einer Wohnung in Ludwigsburg kommt es am Montagvormittag zu einem Küchenbrand. Feuerwehrleute finden in einem anderen Raum der Wohnung eine bewusstlose Frau. Die Polizei ermittelt.











In der Küche einer Wohnung in Ludwigsburg ist am Montagvormittag ein Brand ausgebrochen. Im Rahmen der Brandbekämpfung fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr im Wohnzimmer eine bewusstlose 32 Jahre alte Frau. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände.

Wie die Beamten mitteilen, hatte eine aufmerksame Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Im Lerchenholz“ in Ludwigsburg gegen 10.30 Rauch aus dem Fenster der Wohnung im zweiten Stock gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten die Wohnungstür und stellten fest, dass in der Küche Fett oder Öl in einem Topf auf dem Herd überhitzt war und sich der Teppichboden wohl durch heiße Fettspritzer bereits entzündet hatte. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, den dadurch entstandenen Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf circa 1000 Euro.

In einem anderen Raum der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine bewusstlose 32-jährige Bewohnerin. Nach erster notärztlicher Behandlung vor Ort wurde die Frau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände sind Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Ludwigsburg. Nach bisherigem Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau möglicherweise infolge eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verloren haben könnte, woraufhin der Brand in der Küche entstanden sein könnte.