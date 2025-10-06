Kuchen im Kreis Göppingen: An Gleisen entlang spaziert – Mann von Zug erfasst und schwer verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

Ein 56-Jähriger spaziert zwischen Gingen und Kuchen an den Gleisen entlang, als er von einem Metropolexpress erfasst und schwer verletzt wird. Die Polizei ermittelt.











in 56 Jahre alter Mann ist am Sonntagnachmittag am Bahnhof in Kuchen (Kreis Göppingen) von einem Metropolexpress erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, lief der 56-Jährige gegen 15.30 Uhr entlang der Gleise von Gingen nach Kuchen. Der Lokführer eines Metropolexpress erkannte den Mann im Gleisbereich und leitete bei einer Geschwindigkeit von etwa 120 km/h eine Schnellbremsung ein. Zudem gab er einen Achtungspfiff ab. Trotz der eingeleiteten Schnellbremsung wurde der Mann durch den Zug erfasst und schwer verletzt.

Der alarmierte Rettungsdienst brachte den offenbar betrunkenen Mann in ein Krankenhaus. Die 34 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen wurde die Bahnstrecke zwischen Gingen und Kuchen bis 17.15 Uhr für den Bahnverkehr gesperrt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.