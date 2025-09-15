KSK Esslingen-Nürtingen: Kreissparkasse warnt vor Fake-Profil auf Instagram

1 Das offizielle Logo der Kreissparkasse wird auch auf dem gefälschten Intstagram-Profil von Betrügern verwendet. Foto: IMAGO/Political-Moments

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen warnt vor einem betrügerischen KSK-Profil auf Instagram und bittet um Unterstützung. Menschen, denen das gefälschte Profil angezeigt wird, sollen dieses als Scam, also als Betrug, melden.

Nur wer genau schaut, dürfte die Fälschung erkennen, da fast alle Elemente vom roten Sparkassenlogo als Profilbild über die Hinweise in dem „Bio“ genannten Steckbrief – wie: „du schreibst mit Selina und Steffi, immer in deiner Nähe“ – bis zu weiteren Angaben mit dem echten Account der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen übereinstimmen und damit täuschend echt wirken.

Der gefälschte Profilname der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ist dem Original täuschend ähnlich

Auffallend sind allerdings die Daten, die die Zahl der Beiträge dieses gefälschten Profils mit Null bezeichnet und lediglich zwei Follower nennt. Aber den wichtigsten Hinweis auf eine Fälschung liefert der falsche Profilname. Die Fälschung beginnt mit einem Unterstrich (_ksk.es.nt), der beim offiziellen Profil fehlt.

Die Esslinger Bank warnt ihre Kundschaft

Solche Fakeprofile „tauchen neuerdings immer häufiger auf“, erklärt die KSK-Social-Media-Managerin Stefanie Kühfuß. In diesem Jahr sei das bereits das dritte Mal und meistens stehe eine solche Fälschung zeitlich mit einem Gewinnspiel der Kreissparkasse in Verbindung.

Diesmal sei die KSK-Vereinskampagne, bei der die Bank Vereine aus dem Kreis aufruft, sich mit Videos zu beteiligen, um ein Preisgeld zu gewinnen, offenbar der Auslöser. Auch diesmal habe sie zahlreiche Hinweise von Instagram-Usern auf das gefälschte KSK-Profil erhalten, berichtet Kühfuß und ergänzt, da der KSK bisher kein nennenswerter Schaden entstanden sei, habe man die Fälschung nicht angezeigt, aber vom Unternehmen Meta als Betreiber von Instagram die Löschung der Fälschung verlangt, was in der Regel innerhalb weniger Werktage auch passiere.

Nutzende sollen das gefälschte KSK-Profil melden

Ein Blick auf das echte KSK-Profil zeigt, dass die Kreissparkasse das gefälschte Profil in Ihrer Story und als Beitrag auf Instagram veröffentlicht hat und schreibt: „Von unserer Instagram-Seite wurde ein Fake-Profil erstellt. Mittels Gewinn-Nachrichten werden Personen kontaktiert und dazu aufgefordert, einen Link anzuklicken.“

Weiter heißt es gewandt an die Nutzerinnen und Nutzer: „Bitte gebt keine persönlichen Daten weiter und klickt keine Links an. Bitte meldet diesen Account. Falls Ihr Gewinnerin oder Gewinner bei einem unserer Gewinnspiele seid, werdet Ihr niemals dazu aufgefordert, einen Link anzuklicken.“

Die Datenübermittlung finde ausschließlich per E-Mail statt. Außerdem folgt noch der Hinweis auf das offizielle Profil der KSK Esslingen-Nürtingen, das ksk.es.nt lautet und wie erwähnt keinen Unterstrich aufweist.