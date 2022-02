1 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des KSK-Börsen-Battle. Foto: KSK

Das Gewinner-Team des Börsen Battle der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen steht fest. Welches der drei Teams das Auf und Ab der Aktienmärkte am besten im Griff hatte und wie es die Börsenexperten einschätzen, zeigt das neueste ES-TV-Video, das jetzt online ist.















Wie viel Vorwissen braucht es eigentlich, um an der Börse erfolgreich zu sein? Das war die spannende Frage des Börsen Battle – einem regionalen Wettbewerb, den die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (KSK) erstmals im Rahmen des Planspiels Börse veranstaltet hat. Neun junge Menschen aus dem Landkreis Esslingen haben sich der Herausforderung gestellt und sind mit 50 000 fiktiven Euro an den Start gegangen.

Ziel war es, dieses Spielkapital durch geschickte Transaktionen an der Börse zu vermehren. Dabei waren die drei Teams dem Auf und Ab des Kapitalmarkts direkt ausgeliefert, denn die fiktiven Käufe und Verkäufe wurden fortlaufend mit den realen Kursen während der Börsenöffnungszeiten abgerechnet. Nun ist mit dem Planspiel Börse auch der Börsen Battle beendet. Welches Team gewonnen hat und wie die Depots jeweils abgeschlossen haben, ist im neuesten Video von ES-TV zu sehen.

Eine Berg- und Talfahrt an der Börse

Vier Monate hatten die drei Teams Zeit, um im Rahmen des Planspiels Börse den Börsen Battle der KSK für sich zu entscheiden. Dabei traten „The Wolves of Wall Street“ aus Studierenden der KSK Esslingen-Nürtingen gegen die beiden Schülerteams, die „Stock Trader“ aus Notzingen und die „Big Baller Moves“ aus Esslingen, an. Kurz vor der Zielgeraden haben alle Teilnehmenden nochmals alles gegeben, sich zusammengesetzt und beratschlagt. Welche Strategie ist die richtige? Wo müssen wir anpassen, damit wir in der Schlussphase noch ins Plus rutschen? Solche Informationen sind im ES-TV-Video aus erster Hand zu bekommen. Denn die Entscheidungen, auf die sich die drei Teams einigen, ihre Erfolge und Misserfolge haben sie in kurzen Video-Clips auf ihren Smartphones festgehalten.

Dabei war es keine einfache Aufgabe, denn die Teams hatten mit stürmischen Börsenzeiten zu kämpfen. Zeigte sich der Markt zum Spielauftakt Mitte Oktober 2021 noch verhältnismäßig freundlich, brach der DAX Ende November mit der Omikron-Variante ein. „Unser Depot hat an einem Tag 3000 Euro verloren“, berichtet Nils Weiler vom Team Stock Trader. Ganz ähnlich erging es dem KSK-Team, als Mitte Januar 2022 der DAX wegen anhaltender Lieferengpässe und dem Ukraine-Konflikt erneut einbrach. Trotz einiger „sehr guter Titel“ rutschte mit den Aktienkursen schließlich auch das Depot des Teams in den Keller. Das jüngste Team, „The Big Baller Moves“, das zum ersten Mal beim Planspiel Börse dabei war, blickte nicht weniger kritisch auf seine Leistung. Ob die drei 15-jährigen Schüler mit dieser Einschätzung richtig lagen, zeigt das neuste ES-TV-Video.

Nachhilfe in Sachen Kapitalmarkt

Erster, zweiter oder dritter Platz – beim Börsen Battle gibt es letztlich keine Verlierer. Denn neben 500 Euro kann jedes Teammitglied hier vor allem eines mitnehmen: ganz viel Erfahrung in Sachen Finanzwelt und Kapitalmarkt. Einen langfristigen Horizont und sich breit aufstellen – das sind die Tipps, die sich die Teams für das nächste Mal vorgenommen haben. „Die Erkenntnisse am Ende sind das Beste am Planspiel Börse“, finden auch Markus Knobloch und Yannik Natterer. Die beiden Börsenexperten der KSK Esslingen-Nürtingen haben gemeinsam einen Kapitalmarkt-Podcast gestartet, in dem sie wöchentlich wichtige Börseninformationen zum Planspiel Börse veröffentlichten. Der Podcast kam gut an – so gut, dass die KSK-Börsenexperten auch in Zukunft einmal im Monat in einem eigenen Podcast über Kapitalmarktthemen der KSK Esslingen-Nürtingen berichten wollen.

Ergänzend ist eine Kapitalmarkt-Akademie in Form eines Videos oder Podcasts geplant. Hier haben die Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit, ihre Fragen und Themen einzubringen. „Wir haben damit einen Nerv der Zeit getroffen“, ist sich Markus Knobloch sicher. Denn in Sachen Kapitalmarkt und Aktien galten die Deutschen bislang eher als Aktienmuffel. Das wollen Knobloch und Natterer nun ändern. Die beiden hoffen, mit ihren neuen digitalen Formaten zum Thema Kapitalmarkt die Aktienkultur in Deutschland voranzubringen und weiterzuentwickeln. Denn das nächste Planspiel Börse kommt bestimmt und womöglich auch der nächste Börsen Battle der KSK Esslingen-Nürtingen. Das jüngste Team „Big Baller Moves“ fühlt sich mit seinen gesammelten Erfahrungen jedenfalls schon bestens gewappnet für eine zweite Runde. „Wir hatten auf jeden Fall Spaß und wären gerne ein zweites Mal dabei“, bringt es Can Dogan auf den Punkt.



Rund um das Planspiel Börse

Wettbewerb In dem mehrwöchigen Wertpapiertraining lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich mithilfe von Smartphone, Tablet oder PC intensiver mit dem Thema Finanzen zu befassen. Sie üben eigenverantwortliches Entscheiden und setzen risikolos ihr virtuelles Kapital ein, um die Marktmechanismen und Einflussgrößen des Börsenhandels kennenzulernen.

Nachhaltige Geldanlage Das Planspiel Börse will den Jugendlichen zugleich ein Bewusstsein dafür vermitteln, warum es sich lohnt, auf eine nachhaltige Geldanlage zu setzen. Deshalb gibt es eine separate Nachhaltigkeitswertung.

Die Besten Die drei besten Schüler-, Studenten- und Azubi-Teams in der Depotgesamt- und Nachhaltigkeitswertung fahren am 17. März zur Planspiel Börse-Siegergala nach Frankfurt. Das beste Schülerteam in der Depotgesamtwertung ist im April zur Europäischen Preisverleihung nach Palermo eingeladen.

Weitere Informationen zum Planspiel finden sich hier.