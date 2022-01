Das zweite Video zum Börsen Battle der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ist online. Wer liegt im Wettbewerb um die klügsten Geldanlagen vorne? Was lief gut, was schlecht? Und wie sieht die Strategie für die Zielgerade aus?















Sie sind jung, interessieren sich für die Finanzwelt und haben alle ein Ziel: auf dem virtuellen Aktienmarkt die meisten Gewinne für ihr Team einzufahren. Darum geht es beim Börsen Battle, dem regionalen Wettbewerb, den die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (KSK) erstmals im Rahmen des Planspiel Börse der Sparkassen veranstaltet. Neun junge Menschen aus dem Landkreis Esslingen haben sich der Herausforderung gestellt und sind mit 50.000 fiktiven Euro an den Start gegangen. Dieses Spielkapital gilt es, durch geschickte Transaktionen an der Börse zu vermehren. Die fiktiven Käufe und Verkäufe werden dabei fortlaufend mit den realen Kursen während der Börsenöffnungszeiten abgerechnet. Wie sich die Depots der Teams genau entwickelt haben, ist im neuesten Video von ES-TV zu sehen.

Viele Hochs und Tiefs

Zum Teil ist Katerstimmung angesagt unter den drei Teams, die beim Börsen Battle gegeneinander antreten: So hat sich das Team „The Wolves of Wallstreet“ aus Studierenden der KSK Esslingen-Nürtingen mit einigen seiner Aktien verspekuliert und musste seine zwischenzeitliche Führungsposition aufgeben. Auch das Schülerteam „Stock Trader“ aus Notzingen hat zwei Aktien im Depot, die „ziemlich in die Hose gegangen“ sind. Dagegen konnte das jüngste Schüler-Team „Big Baller Moves“ aus Esslingen mit seinem Aktienmix aktuell sogar leichte Gewinne machen. Gespielt wird noch bis zum 28. Januar. Mit Blick auf die Zielgerade tüfteln die Teilnehmer nun an ihrer Zielstrategie. Welche Aktie aus unserem Wertpapierdepot sollen wir halten, welche lieber abstoßen? Welche Transaktionen versprechen den größten Erfolg? Solche Informationen sind im ES-TV-Video aus erster Hand zu bekommen. Denn die Entscheidungen, auf die sich die drei Teams einigen, ihre Erfolge und Misserfolge halten die Teilnehmer*innen in kurzen Video-Clips auf ihren Smartphones fest.

Dabei ist ihr Vorwissen in Sachen Aktienmarkt und Börsenwelt höchst unterschiedlich: Während die Mitglieder des KSK-Teams „The Wolves of Wallstreet“ schon aufgrund ihrer Studiengänge viel mit Finanzwirtschaft zu tun haben und die „Stock Trader“ immerhin schon einmal am Planspiel Börse teilgenommen haben, ist es für das jüngste Team „The Big Baller Moves“ das erste Mal.

Doch welche Strategie ist nun für die Zielgerade die richtige und welche Tipps sollten Aktienneulinge beherzigen? Antworten geben Markus Knobloch und Yannic Natterer im aktuellen ES-TV-Video – und nicht nur dort: Die beiden Börsenexperten der KSK Esslingen-Nürtingen haben außerdem einen Kapitalmarkt-Podcast aufgebaut, in dem die Börsen-Gurus wöchentlich wichtige Börseninformationen veröffentlichen. Das A und O, so fasst es Yannic Natterer zusammen, ist es, nicht gleich die Geduld zu verlieren und breit zu streuen. Genau das hat sich das KSK-Team „The Wolves of Wallstreet“ für die Zielgerade vorgenommen Auch die „Stock Trader“ wollen aus ihren Erfahrungen auf dem Aktienmarkt lernen und die ein oder andere Aktie ins „Grüne drehen“. Ob sie damit Erfolg haben, wird das nächste ES-TV-Video zeigen.

Rund um das Planspiel Börse

Der Börsen Battle der KSK Esslingen-Nürtingen ist Teil des Planspiels Börse. In dem mehrwöchigen Wertpapiertraining lernen die Teilnehmer*innen, sich mithilfe von Smartphone, Tablet oder PC intensiver mit dem Thema Finanzen zu befassen und profitieren dadurch auch für die eigene Finanzplanung. Sie üben eigenverantwortliches Entscheiden und setzen risikolos ihr virtuelles Kapital ein, um die Marktmechanismen und Einflussgrößen des Börsenhandels kennenzulernen.

Doch Vorsicht! Am Ende zählt bei dem simulierten Wertpapierhandel nicht nur der reine Gewinn. Das Planspiel Börse will den Jugendlichen zugleich ein Bewusstsein dafür vermitteln, warum es sich lohnt, auf eine nachhaltige Geldanlage zu setzen. Deshalb gibt es eine separate Nachhaltigkeitswertung mit eigenem Ranking.

Die drei Schüler-, Studierenden- und Auszubildenden-Teams, die in der Depotgesamt- und Nachhaltigkeitswertung am besten abschneiden, sind am 17. März zur Planspiel Börse-Siegergala mit mehrtägigem Rahmenprogramm nach Frankfurt am Main eingeladen. Das beste Schülerteam in der Depotgesamtwertung fährt außerdem im April zur Europäischen Preisverleihung ins italienische Palermo. Die betreuenden Schulen gewinnen einen erlebnisreichen Aktionstag zur finanziellen Bildung. Und die sechs Gewinner des Studentenwettbewerbs erhalten eine finanzielle Unterstützung für ihr Studium. Wie die Esslinger Teams am Ende abschneiden, zeigt das nächste ES-TV-Video.

Mehr Informationen zum Börsen Battle auch im Blog der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen.