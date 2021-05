Die Corona-Pandemie stellt viele Menschen vor eine große Herausforderung. Wie können Sie aktuell Ihr Geld sicher sowie gewinnbringend anlegen?

Kursgewinne im mehrstelligen Bereich machen es für Privatanleger dabei immer lukrativer, in Kryptowährungen zu investieren. Schließlich können nicht nur diverse Kryptowährungen zum Streuen des Risikos genutzt, sondern auch kleine Geldanlagen eingebracht werden. Doch welche Kryptowährungen sollten Sie bei einem potenziellen Invest auf dem Schirm haben? Welche Risiken und Potenziale gehen mit dieser Geldanlage einher?

Was sind Kryptowährungen?



Bevor Sie mit dem Investieren in eine Kryptowährung beginnen, sollten Sie sich fragen, was das eigentlich ist. Als die Entwickler von Bitcoin mit ihrer Arbeit begannen, folgten Sie dem Ziel, ein Bezahlsystem zu schaffen, das ohne Finanzinstitute auskommt. Somit sollte nicht nur die Selbstbestimmung beim Nutzer gesteigert werden, sondern auch die Anonymität gewahrt werden. Nachdem Bitcoin den Markt revolutionierte, folgten schnell zahlreiche weitere Kryptowährungen. Vom Ethereum über das Bitcoin Cash bis hin zum Litecoin gibt es viele spektakuläre Erfolgsgeschichten. Sie alle vereint das Bestehen als digitales Zahlungsmittel, welches in einem dezentralen Netzwerk funktioniert.

Wie können Sie investieren?



Möchten auch Sie Kryptowährungen kaufen ? Dann gilt es die Frage zu beantworten, wie ein Anlegen stattfinden kann. Denn dabei gibt es verschiedene Wege. Zunächst können Sie sich am Währungshandel versuchen. Hierbei greifen Sie auf das reguläre Modell des Kaufes von Fiat Geld zurück. Denn auch das Fiat Geld stellt eigentlich ein Tauschmittel ohne inneren Wert dar. Je mehr Kryptowährung Sie kaufen, desto höher können Gewinne ausfallen. Allerdings gilt es auch stets die Risiken eines Preissturzes zu berücksichtigen.



Möchten Sie lieber an der Börse aktiv werden? Dann bietet sich das Bitcoin-Feature an. Mit diesem Modell spekulieren Sie auf Schwankungen des Bitcoins. Trifft Ihre Spekulation zu, sei es ein Wertanstieg oder ein Abfall, erhalten Sie einen gewissen Gewinn. Auch mittels Exchange Traded Funds investieren Sie in Kryptowährungen. Zwar ist die amerikanische Börsenaufsicht aktuell noch unschlüssig, ob ein solches Produkt auf den Finanzmarkt kommen soll, dennoch ging ein Bitcoin EFT in Brasilien an den Aktienmarkt. In Europa haben Sie die Möglichkeit, einen Krypto-ETN zu starten. Hierbei handelt es sich um einen Exchange Traded Note, welcher sich vom einem ETF unterscheidet. Im Gegensatz zum ETF ist Ihr Geld bei einer Insolvenz des Herausgebers nicht geschützt. Sie gehen damit ein großes Risiko ein.



Möchten Sie Ihr Geld indirekt in Kryptowährung investieren, können Sie dem Aktienhandel nachgehen. Suchen Sie Unternehmen heraus, welche im Bereich der Kryptowährungen aktiv sind. Somit können Sie sich an steigenden Kursen beteiligen.

Die wichtigsten Kryptowährungen im Überblick



Kryptowährungen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Wer als Anleger Geld in dieses, teils hochspekulative Segment investieren möchte, sollte die wichtigsten Modelle kennen. Auf Platz eins ist dabei sicherlich der Bitcoin, welcher den meisten Menschen geläufig ist. Des Weiteren sollten Sie dem Ethereum Aufmerksamkeit schenken. Dabei handelt es sich um eine Währung, die für besonderes Aufsehen gesorgt hat. Smart Contracts handelt das Verfahren, von welchem Ether lebt. Wer Ethereum kaufen möchte, schließt einen automatisierten Vertrag ab, welcher sich selbst erfüllt, wenn vordefinierte Konditionen erfüllt werden.

Werfen Sie auch einen Blick auf Bitcoin Cash. Dabei handelt es sich um eine Abspaltung des Bitcoins, welche 2017 auf den Markt kam. Sie zeichnet sich durch eine Erhöhung der Blockchain-Größe aus.