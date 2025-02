Krummhardter Straße in Aichwald: Ablehnende Signale zu Umbenennung nach CDU-Politikerin

1 Einen Teil der Krummhardter Straße in Schanbach will die SPD im Gemeinderat aus Sicherheitsgründen in Dr. Helene-Weber-Strasse umbenennen – vom Kreisverkehr bis zur Einfahrt zum Friedhof Foto: /Andreas Kaier

Die SPD in Aichwald (Kreis Esslingen) will eine Straße umbenennen lassen. Als Namensgeberin schlägt sie die CDU-Politikerin Helene Weber vor. Doch aus der CDU-Fraktion im Gemeinderat kommen Signale der Ablehnung.











Wer sich über sein Navi zu einer Adresse in der Krummhardter Straße im Aichwalder Ortsteil Schanbach leiten lässt, kommt – wegen der Aufteilung der Straße an dieser Stelle in zwei Stränge – oft an einem etwas anderen Punkt raus, als gewünscht. Deshalb will die SPD-Fraktion im Aichwalder Gemeinderat aus Sicherheitsgründen jenen Teil der Straße zwischen dem Kreisverkehr in Schanbach und der Einfahrt zum Friedhof in Dr. Helene-Weber-Straße umbenennen und damit nach einer Zentrums- und CDU-Politikerin. Einen entsprechenden Antrag hat die SPD im Rahmen der diesjährigen Haushaltsplanberatungen im Januar gestellt und ihn vor allem damit begründet, dass beispielsweise bei einem Notarzteinsatz wertvolle Zeit verloren geht, bis die Rettungskräfte trotz Navi zur richtigen Adresse gelangen.