Kronenkomede in Filderstadt: Schwäbische Kleinkunst im Wohnzimmer

1 Andreas Gollmann (links) und Bernd Gleich lieben die Kleinkunst. Foto: Roberto Bulgrin

Mit großen Namen der Kleinkunst hat sich die Kronenkomede in Bonlanden ein Stammpublikum erspielt. Das Team steht aber auch selbst auf der Bühne.











Link kopiert

Künstlerinnen und Künstler nicht nur aus der Region spielen in der Kronenkomede in Bonlanden. „Es läuft alles wieder in gewohnten Bahnen“, sagt Andreas Gollmann, der die Kleinkunstbühne im ehemaligen Lokal in dem Filderstädter Stadtteil gemeinsam mit seiner Frau Franziska Körner-Gollmann leitet; Beschränkungen der Corona-Zeit hat das Haus gut verkraftet. Am 24. Februar tritt die Fernsehmoderatorin und Sängerin Tatjana Geßler mit dem Pianisten Frieder Berlin auf – das kleine Haus mit rund 60 Plätzen ist ausverkauft. „Diese Gästezahl wäre bei anderen Veranstaltern das untere Limit der Wirtschaftlichkeit, wir brauchen das volle Haus auch dringend“, sagt Andreas Gollmann.