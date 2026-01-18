„Krone“ in Esslingen: Traditionslokal mit großer Sonnenterasse hat wieder offen
1
Josip Cutura (links) und Eren Altan im großen Gastraum der „Krone“ in Sulzgries. Foto: Roberto Bulgrin

Schwäbisch-mediterrane Küche gibt es jetzt im Restaurant „Krone“ in Sulzgries. Josip Cutura und Eren Altan beleben das Traditionslokal mit neuen Ideen wieder.

Nach einem halben Jahr Leerstand zieht in die Gaststätte Krone im Esslinger Stadtteil Sulzgries wieder Leben ein. Nach dem Abschied des griechischen Gastronomen-Ehepaars Orestis und Ianna Agathangelidis im Juli vergangenen Jahres wurde die Traditionsgaststätte renoviert. Seit Mittwoch bieten die neuen Pächter schwäbische und mediterrane Küche an.

